Per i medici è asma, ma si scopre che è sepsi: amputate gambe e mani a Lydia, mamma di 41 anni

I medici credevano che la sua tosse fosse dovuta all'asma. Ma Lydia Galbally, 41 anni e mamma di due bambini di 9 e 11 anni di Rayleigh, Inghilterra, aveva sviluppato una sepsi che è degenerata a tal punto da rendere necessaria l'amputazione delle sue gambe e delle mani. Il calvario della donna è cominciato lo scorso settembre, quando è stata ricoverata in ospedale a causa di febbre alta e difficoltà respiratorie. All'inizio si pensava che non fosse nulla di preoccupante, una semplice infezione polmonare guaribile in breve tempo. Ma le sue condizioni continuavano a peggiorare. Dopo una serie di accertamenti, si è scoperto che aveva sviluppato una sepsi a causa probabilmente di una tubercolosi non trattata. Da allora è rimasta per i successivi due mesi in bilico tra la vita e la morte. Per 11 giorni è stata anche in coma mentre combatteva contro un'insufficienza cardiaca e parti del suo corpo andavano in cancrena.

