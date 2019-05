Whiskey Cavalier cancellata da ABC | Lauren Cohan “libera” di tornare in The Walking Dead

optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) La missione è finita per il team di Whiskyche, a pochi giorni dal finale della prima stagione, è statada ABC. In molti si aspettavano una seconda stagione soprattutto alla luce dei maxi investimenti fatti da Warner Bros. per ordinare i primi episodi e portare parte delle riprese all'Estero, fatto sta che così non sarà. La serie potrebbe attirare gli acquirenti internazionali e questo potrebbe spingere una delle piattaforme streaming a salvarla ma, se così non sarà,sarà libera diin The10.Proprio in queste ore ABC ha annunciato ufficialmente che la serie con Scott Foley enon avrà un seguito così come la caccia di Will Chase e Frankie Trowbridge (e la loro strana relazione) e il primo a dire qualcosa a riguardo è stato proprio il protagonista. Foley ha deciso di affidare i suoi ringraziamenti e il suo dispiacere ...

featuringabi : Marquei como visto Whiskey Cavalier - 1x11 - College Confidential - imperoweb : Whiskey Cavalier: La ABC ha cancellato la serie dopo una stagione #LaurenCohan #SerieTV - SerieTvserie : “Whiskey Cavalier” cancellato dopo una sola stagione da ABC -