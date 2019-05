Pokémon e Bandai Namco si uniscono per portare sul mercato giapponese il Tamagotchi di

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Qualche tempo fa, TheCompany assieme ahanno dato il via ad una collaborazione persul suolola versionedi Eevee. Ebbene, ora questo simpatico portachiavi è disponibile e possiamo darvi qualche dettaglio in più.Come riporta Nintendo Life, le dimensioni, il peso e il design sono paragonabili alla versione classica e sfoggia anche lo stesso schermo LCD monocromatico. È accompagnato da tre pulsanti che consentono di modificare le impostazioni e in genere interagire con Eevee. Una volta avviato, è come un tipico; dovete nutrirlo, giocare con lui, ripulire i boli di pelo che perde e anche spegnere le luci quando si addormenta. Se avete mai posseduto unnegli ultimi 20 anni, tutto questo sarà immediatamente familiare.Eevee xaggiunge valore dando la possibilità di evolvere Eevee in una delle sue tante forme. ...

