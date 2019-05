Luigi Di Maio contro Matteo Salvini | Tensione sociale palpabile Do un consiglio

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Luigi Di Maio - Giorgia Meloni - Carlo Calenda : Nel nuovo appuntamento di Stasera si parlerà delle proteste nelle periferie e delle polemiche del salone del libro di Torino.

Risultati elezioni Sicilia - Luigi Di Maio : “Ci davano per morti - ma abbiamo vinto ancora” : Luigi Di Maio esulta per la vittoria al ballottaggio in due comuni fondamentali della Sicilia. I Risultati delle elezioni premiano i pentastellati, con il leader del Movimento 5 Stelle che scrive su Facebook: "È sempre così. Ogni volta che ci danno per morti noi torniamo più forti di prima, abbiamo vinto un'altra volta".Continua a leggere

Matteo Salvini - il leghista non risponde più alle chiamate di Luigi Di Maio : "L'ha presa sul personale" : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ormai c'è un rapporto di gelo siderale. I tempi in cui i due vicepremier ostentavano serenità tra di loro, al punto da sentirsi al telefono ogni giorno: "più volte al giorno - ricorda la Stampa - sms, whatsapp, telefonate...", sono ormai lontanissimi, soprattutto d

Luigi Di Maio : "La politica deve disinnescare le paure" : Nel giorno della festa della Mamma, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto approfittare dell'occasione non soltanto per fare gli auguri a tutte le mamme d'Italia ma, visto che le elezioni europee sono sempre più vicine e la campagna elettorale si sta intensificato, anche per fare un po' di sana campagna elettorale.Il leader del Movimento 5 Stelle spiega che il compito della politica è quello di "disinnescare le paure, non accentuarle" - ...

Luigi Di Maio - la gufata contro Salvini sulle elezioni : così fa la fine di Renzi : Botta e risposta a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con il leghista che dal palco di Sanremo aveva definito le prossime elezioni Europee come "un referendum sulla Lega". A stretto giro ha risposto da San Giovanni Rotondo il vicepremier, anche lui in tour elettorale: "L'ultimo che ha parl

Luigi Di Maio : “Abbiamo un miliardo di euro - lo daremo alle famiglie” : Il leader del Movimento 5 Stelle rilancia le misure per le famiglie e rassicura sull'esistenza del tesoretto da un miliardo di euro da assegnare con un decreto: "È il miliardo recuperato dal reddito di cittadinanza, proprio come avevamo previsto e ora stiamo lavorando per metterlo nero su bianco su un decreto legge, visto il carattere emergenziale della misura".Continua a leggere

Luigi Di Maio - il ricatto contro Salvini che cancella Berlusconi dalla politica : "Vediamo se fa sul serio" : È bastata una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per far impazzire di gelosia Luigi Di Maio, sempre più ossessionato dal sospetto che l'alleato leghista stia tramando un tradimento alle sue spalle con l'altro alleato, con il quale condivide ancora un patto di ferro nelle regioni e nei

Immigrazione - Matteo Salvini zittisce Luigi Di Maio : "Porti aperti? Mi rifiuto pure di pensarlo" : Costretto a rispondere, colpo su colpo, agli attacchi e agli sfregi dei teorici alleati grillini. Si parla di Matteo Salvini, il quale oggi ha dovuto incassare altri fendenti da Luigi Di Maio, che si è spinto a criticarlo sul tema della sicurezza e dei rimpatri. Ma non solo. Al centro delle tensioni

Conflitto d’interessi - l’appello di Luigi Di Maio a Pd e Lega : “Votate la nostra legge” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, rilancia il tema del Conflitto d'interessi, rivolgendo un vero e proprio appello al Pd e alla Lega: "Noi vogliamo fare una legge sul Conflitto di interessi: lo chiedo al Pd ma lo chiedo soprattutto alla Lega, siate coerenti con il contratto di governo".Continua a leggere

Luigi Di Maio - l'inquietante verità di Fabrizio Masia : il ruolo della magistratura nella rinascita M5s : Finito il tempo dei sondaggi, parlano i sondaggisti. Sul Fatto Quotidiano interviene Fabrizio Masia, che analizza il momento politico puntando i fari su Matteo Salvini. In premessa, il direttore di Emg Acqua sottolinea come "il mio istituto rileva un calo della Lega inferiore rispetto a quanto segna

Luigi Di Maio - sproloquio e insulti contro Matteo Salvini : "Basta selfie - sembri uno scolaretto" : Indovinate oggi Luigi Di Maio che fa? Presto detto, attacca il teorico alleato di governo Matteo Salvini. Lo fa senza nominarlo, ma il riferimento del vicepremier grillino è assolutamente evidente. Su Facebook, il capetto pentastellato scrive: "Le cronache di questi giorni hanno certificato che la c

M5s - la banda di Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Uomo disperato - roba da Corea del Nord" : La tensione tra M5s e Lega resta alta, anzi altissima. Dopo lo scontro su Armando Siri, l'ultimo capitolo è il decreto sicurezza-bis annunciato da Matteo Salvini. Un testo composto da dodici articoli con cui, tra le altre cose, il Carroccio mira a depotenziare grillini e Danilo Toninelli in tema di

Luigi Di Maio - valanga di fango grillina sulla Lega : "L'inchiesta si allarga". Tangenti - nuovi sviluppi : Il terremoto giudiziario su Forza Italia sfiora la Lega, per ora. Ma l'inchiesta sulle Tangenti in Lombardia si sta allargando e coinvolge anche un'associazione politica, la Agorà di Varese, e una squadra di calcio, la Busto81, che secondo gli inquirenti sarebbero diventate strumento di corruzione p

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini a L'aria che tira : "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri" : "La direttiva del ministro dell'Interno chiede più controlli ma non si parla di chiusura dei negozi che vendono marijuana". Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde poi occasione per attaccare Matteo Salvini: "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri.". E