Jova Beach Party | la lunga lista degli ospiti da tutto il mondo del tour di Lorenzo nelle

Dai Boomdabash a Benny Benassi - tutti gli ospiti del «Jova Beach Party 2019»

Annunciati gli ospiti del Jova Beach Party di Jovanotti - 61 nomi da tutto il mondo da Alborosie ed Ex-Otago a Boomdabash : Sono Annunciati gli ospiti del Jova Beach Party, al via dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. Sono in totale 61 e provengono da tutto il mondo, ma ampio spazio è stato lasciato per i nostri artisti che raggiungeranno le spiagge per uno o qualcuno dei concerti voluti da Jovanotti in location del tutto particolari. La lista ufficiale arriva a qualche giorno dal rilascio della app ufficiale legata all'evento e che ospita una vera e propria radio ...

Jovanotti si studia all’Università - il Jova Beach Party analizzato dagli studenti milanesi : presto i risultati sui social : Jovanotti si studia all'Università. Il fenomeno del Jova Beach Party approda nelle aule degli atenei di Milano con uno studio incentrato sull'artista e sul prossimo tour nelle spiagge, che terrà a cominciare dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e in alcuni dei maggiori lidi italiani. Al Politecnico si sono concentrati sugli aspetti urbanistici della manifestazione, mentre allo Iulm hanno analizzato gli aspetti economici del brand Jovanotti. ...

E' nata Jova Beach App : Lorenzo lancia la sua radio speciale che segue e completa il tour estivo : Si avvicina il Jova Beach Party , il tour estivo di Jovanotti sulle spiagge in partenza fra due mesi . Il cantante rapper scalda i motori presentando la sua Jova Beach App per Android e iOS. E' ...

Il tutorial di Jovanotti per la Jova Beach App - la “bussola” dei Party con la Jova Beach Radio : Jovanotti realizza un tutorial video per la Jova Beach App, uno spazio che consentirà poi suoi fan di orientarsi tra le location e le iniziative del Jova Beach Party ma anche di ascoltare la Jova Beach Radio. L'app è scaricabile gratuitamente sia su dispositivi iOS che Android da oggi. Ci sarà uno spazio per rispondere a tutte le domande relative agli eventi del Jova Beach Party che dal 6 luglio arriveranno in 15 spiagge italiane e nel corso ...

Arriva la radio di Jova Beach Party - ufficiale la nuova app prima dei concerti negli stadi : ecco come funziona : Dopo l'annuncio ufficiale, l'arrivo della radio di Jova Beach Party è ormai imminente. La web radio dedicata al tour nelle spiagge che partirà dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro Arriva l'8 maggio prossimo e presenterà diverse funzionalità. come già annunciato dall'artista a pochi giorni dalla release della app, la radio sarà divisa in tre sezioni, con il Megamix, la Jova Sessions e il Jova Beach Live. Nella prima, sarà presente tutta la ...

Estate 2019 con il Jova Beach Party : Grande attesa per il Jova Beach Party. La serie di feste-concerto di Jovanotti si svolgerà sulle spiagge italiane la prossima

Jovanotti estrae le coppie del Jova Beach Wedding - ecco chi sposerà in tour : Più di 3000 sono le coppie che hanno contattato Jovanotti per proporsi per il Jova Beach Wedding seguendo scrupolosamente le indicazioni fornire dal cantante. Jovanotti sposerà alcune coppie nel corso del prossimo tour estivo, scelte attraverso un'estrazione casuale in diretta su Facebook da Cortona. Jovanotti chiarisce subito di aver eliminato le richieste più assurde, ovvero coloro che volevano sposare cani, gatti o altri animali ...