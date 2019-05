Cimiteri | ad Acri non ci sono più posti e le bare finiscono in una stanzetta Sindaco

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ad, in provincia di Cosenza, da venti giorni il cimitero è pieno e levengono accatastate in una. L’autorizzazione ai lavori da parte del Genio Civile hanno ritardato la costruzione di nuovi loculi e il Comune, in dissesto economico, fa fatica a reperire i finanziamenti per far fronte alle emergenze. “Questa situazione è diffusa anche in altri comuni”, spiega ilPino Capalbo. “Ci siamo trovati in emergenza perché prima il costo dei loculi era di 600 euro, e il costo di realizzazione, invece, era pari a 850 euro“. Quindi il Comune non copriva i costi di costruzione, con le entrate. “Di recente, abbiamo aumentato il costo a 1200 euro“. Secondo il, i prezzi al ribasso avrebbero spinto cittadini di zone limitrofe a chiedere la sepoltura ad. E questo avrebbe contribuito a creare l’emergenza. Di fatto, ...

