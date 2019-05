Chi è Krajewski | l' elemosiniere del Papa che ha fatto arrabbiare Salvini

agi

(Di lunedì 13 maggio 2019) Konradapostolico, è stato creato cardinale daFrancesco nel concistoro del 28 giugno 2018. Nato a Lodz, in Polonia, il 25 novembre 1963, è entrato nel seminario diocesano della stessa città nel 1982, dopo gli studi liceali. L'11 giugno 1988, dopo aver ottenuto la Laurea in Teologia presso l'Università Cattolica di Lublino, è stato ordinato sacerdote. Per due anni ha svolto lavoro pastorale nella propria diocesi come vicario parrocchiale, prima a Rusiec e poi a Lodz. Nel 1990 è stato mandato a Roma per proseguire gli studi presso l'Istituto Liturgico di S. Anselmo. Il 5 marzo 1993 ha conseguito la Licenza in Sacra Liturgia presso il medesimo istituto e il 10 marzo 1995 la Laurea in Teologia, con specializzazione in liturgia, presso la Pontificia Università di S. Tommaso. Leggi anche: "Sono pronto a pagare le conseguenze" ...

ellemmeci : Cardinal Krajewski, chi è l'uomo che ha riattaccato la luce a case occupate: dagli aiuti per Amatrice alle docce pe… - Massimiliana21 : RT @Lettera43: Noto come 'padre Corrado' il porporato polacco è stato nominato nell'agosto del 2013. Dall'attività per le vie di Roma con i… -