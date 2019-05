Al Salone di Torino “100 Citroën per 100 anni”

Torino - la Lega all'attcco del Salone del libro : Lagioia deve dimettersi" : Il capogruppo in Comune contro il direttore: "Un clima di censura al Salone non doveva essere promosso e tollerato”.

Gli ebook crescono ma per il Salone di Torino restano una moda passeggera : Il mercato del libro in Italia è cresciuto nel 2018 e anche nel 2019. Il fatturato dei primi 4 mesi del 2019, infatti, è stato caratterizzato da un incremento dello 0,6% nei canali trade (librerie, online, grande distribuzione organizzata, a cui è stata aggiunta la stima di Amazon) con un fatturato di 393,2 milioni di euro rispetto ai 390,5 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Anche gli e-book continuano a conquistare nuovi ...

Salone libro Torino - lo stand SEM è il salotto di casa dell’editore : Al Salone Internazionale del libro di Torino, lo stand di SEM Società editrice milanese è stato realizzato con il salotto di casa dell'editore. Libri, lettori e scrittori si accomodano in un ambiente domestico, più caldo e accogliente del solito stand fieristico, che riproduce una casa dal vero.Continua a leggere

Salone libro Torino - Francesco Piccolo : “Salvini come Mussolini - letteratura antidoto al fascismo” : Dal Salone del libro di Torino, durante l'incontro con Antonio Scurati e il suo "M, il figlio del secolo", romanzo su Mussolini e sul fascismo candidato al Premio Strega 2019, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo ha detto la sua sul ruolo della letteratura in tempi come quelli in cui stiamo vivendo.Continua a leggere

Jovanotti superstar al Salone del libro di Torino con “Il gioco del mondo” : Al via nella Sala Oro del Salone Internazionale del libro, al Lingotto di Torino, l'incontro tra Jovanotti e lo scrittore Giordano Meacci. Non a caso il tema di quest'anno del Salone è "Il gioco del mondo", dal capolavoro di Julio Cortàzar, che è anche il titolo di un brano di Jova contenuto nell'album "Safari".Continua a leggere

Salone libro Torino - Roberto Saviano : “Il populismo è il male della banalità” : In una partita a scacchi con i populisti chi vincerebbe? Per la giornalista e attivista turca Ece Temelkuran c'è ancora una speranza, ma ci vuole tanto impegno. Ne ha parlato con lo scrittore Roberto Saviano al Salone del libro di Torino presentando così il suo nuovo saggio, "Come sfasciare un paese in sette mosse".Continua a leggere

Andora - anteprima Ag Noir al Salone del libro di Torino per far conoscere il territorio : E' iniziato con un ricordo dello scrittore Andrea G Pinketts da parte del Sindaco Mauro Demichelis, l'anteprima del Festival AG Noir di Andora al salone del libro di Torino. Credendo nel binomio ...

Che aria tira al Salone del libro di Torino dopo il caso Altaforte : Gli spazi dell’Oval al Salone del libro 2019 (foto: Paolo Armelli/Wired) Torino – Cosa è rimasto della polemica fascismo-antifascismo che ha animato i giorni precedenti al Salone del libro 2019, sfociata nell’esclusione dell’editore Altaforte, ora che la manifestazione ha aperto i battenti giovedì 9 maggio? Poco niente, a quanto pare. Minacce di vie legali e pietose foto di stand mai allestiti a parte, gli echi della bagarre ...

Salone Internazionale del Libro di Torino - code e controlli all’ingresso [GALLERY] : Tutto pronto a Torino per il Salone Internazionale del Libro di Torino: ieri l’apertura ufficiale. code e controlli all’ingresso, ecco le immagini in una gallery. L'articolo Salone Internazionale del Libro di Torino, code e controlli all’ingresso [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Salone libro Torino : dopo L’amica geniale Elena Ferrante torna con L’invenzione occasionale : Al Salone del libro di Torino, il regista della fiction Saverio Costanzo e l'attrice Alba Rohrwacher presentano l'ultimo libro di Elena Ferrante. L'autrice de "L'amica geniale" torna in libreria con "L'invenzione occasionale", volume che raccoglie gli interventi della misteriosa scrittrice sul "The Guardian".Continua a leggere

Salone libro Torino - arriva il premio in memoria di Alessandro Leogrande : Oggi al Salone internazionale del libro di Torino viene presentato il premio "Alessandro Leogrande", organizzato in collaborazione con la Regione Puglia, che celebrerà il miglior reportage letterario con un premio in denaro in memoria di "una delle menti migliori del nostro Paese", l'autore de "La frontiera" e de "Il naufragio".Continua a leggere

Salone di Torino - escludere un editore è l’equivalente del rogo dei libri : È a Nicola Lagoia in quanto direttore del Salone del Libro di Torino che vorrei rivolgermi. Con piglio socratico, al di là degli schiamazzi scomposti che si succedono in questi giorni. Caro Lagoia, non è sconvolto dal fatto che si sta verificando a Torino l’equivalente di ciò che un tempo era il rogo dei libri? E che in nome della lotta alle idee fasciste, si stanno di fatto approvando i peggiori metodi squadristi? Il fascismo sta ...

“Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio” : il 13 maggio la presentazione al Salone di Torino : La Pisa University Press, la casa editrice dell’Ateneo pisano, è presente al Salone internazionale del Libro di Torino e lunedì 13 maggio alle 17 nella sala bianca del Lingotto Fiere presenta il volume “Sulla nostra pelle. Geografia culturale del tatuaggio”. Saranno presenti i due autori, Paolo Macchia, docente dell’Università di Pisa, e Maria Elisa Nannizzi, insieme ad Andrea Afferni, artista tatuatore. Il volume traccia la storia millenaria ...

Nelle librerie e al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo di Stefano Carnicelli “Parole invisibili” : E’ uscito da un paio di settimane il volume “Parole invisibili” di Stefano Carnicelli, pubblicato da Tralerighe Libri. E’ il