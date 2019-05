Torino-Sassuolo 3-2 | le pagelle di CalcioWeb | Belotti si riscatta FOTO ...

Eurogol di Belotti - rimonta pazzesca del Torino contro il Sassuolo : 3-2 e grande spettacolo [FOTO] : 1/30 Claudio Grassi/LaPresse ...

È un Torino formato Champions : Belotti e Zaza rimontano il Sassuolo in un finale da batticuore : Il Torino supera 3-2 il Sassuolo tiene vivo il sogno Champions: granata a -3 dall’Inter che giocherà lunedì. Decisivi i gol di Zaza e Belotti che completano la rimonta nel finale di gara Mancano solo 3 giornate al termine del campionato e ogni partita è decisiva. Lo sa bene il Torino che sta vivendo una delle sue migliori stagioni dell’epoca moderna, un’annata che profuma d’Europa. Per restare in corsa, insieme al gruppone di 6 squadre ...

Calcio : il Torino piega il Sassuolo 3-2 : 14.28 Il Torino nel finale sorpassa (3-2) il Sassuolo e resta in corsa per l'Europa. Parte forte il Toro: Consigli salva su De Silvestri e al 16' Belotti su rigore scheggia la traversa (braccio di Magnanelli).Al 27' passa a sorpresa il Sassuolo con Bourabia che poi viene espulso per doppia ammonizione.Reazione granata: Consigli dice no a Izzo e Iago Falque.Ripresa:ancora Consigli respinge su Belotti che al 56' pareggia. Torino insiste,ma al ...

Torino-Sassuolo - Bourabia va in gol poi viene subito espulso : Si sta giocando il lunch match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Sassuolo, partita importante per i padroni di casa per la zona Europa. Grande occasione per la squadra di Mazzarri ma il Gallo Belotti sbaglia un calcio di rigore, poi la squadra di De Zerbi passa in vantaggio: gran tiro da parte di Bourabia, poi l’esultanza del calciatore del Sassuolo che si porta la maglia sul volto, secondo ...

Torino-Sassuolo - le formazioni ufficiali : Sensi nel trio offensivo : Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: l’anticipo domenicale delle 12.30 di questa 36^ giornata di Serie A è quello tra Torino e Sassuolo. Granata obbligati a vincere per stare al passo delle altre, ma soprattutto per rispondere ai successi di ieri di Atalanta, Lazio e Milan. Sassuolo ormai fuori da ogni obiettivo. formazioni: modulo base e titolari per Mazzarri; diversi cambi per De Zerbi, tra cui un insolito tridente offensivo ...

Probabili Formazioni Torino – Sassuolo - 12/05/2019 : Probabili Formazioni Torino – Sassuolo, 12/05/2019Il Torino, nel match contro il Sassuolo, cercherà punti per non abbandonare il sogno europeo: di fronte, l’ottima squadra di De Zerbi.Torino – Mazzarri schiera il migliore 11: in porta Sirigu mentre in difesa ci saranno Izzo, Moretti e Nkoulou. A centrocampo De Silvestri e Ola Aina saranno sugli esterni, con Ansaldi e Meitè a centrocampo. Baselli e Berenguer agiranno dietro ...

Torino-Sassuolo - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Il programma delle gare domenicali della 36ma giornata della Serie A di calcio sarà aperto alle ore 12.30 dal match tra Torino e Sassuolo: se gli ospiti sono tranquilli grazie all’aritmetica salvezza, con 10 punti di margine sull’Empoli a soli tre turni dal termine, i padroni di casa posso ancora sperare in una storica qualificazione in Europa. I granata devono rispondere alle vittorie di ieri di Milan e Lazio (Atalanta ormai fuori ...

Torino-Sassuolo : probabili formazioni - quote - pronostico e dove vederla : Torino-Sassuolo: probabili formazioni, quote, pronostico e dove vederla La Serie A vede ormai il traguardo finale della stagione 2018/19. Le giornate mancanti sono due e tra le partite previste dal calendario della 36a giornata merita menzione quella tra Torino e Sassuolo, in programma Domenica 12 Maggio 2019, alle ore 12.30. Due formazioni ricche di giovani che esprimono un calcio propositivo e fanno ben sperare per gli anni a venire, ...

