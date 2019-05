Sciopero fame Biagio Conte | oggi visita di Claudia Koll

Beppe Grillo vada da Fratel Biagio in Sciopero della fame contro l'espulsione di un migrante : (Testo scritto con Carmelo Miceli ) Negli ultimi anni, Beppe Grillo è più volte tornato sul tema della povertà. “Noi siamo nati il 4 ottobre, noi siamo come i francescani”, disse per esempio nel 2017. E, fedele a questa vocazione per lui connaturata al movimento da lui fondato, si propose l’obiettivo di “sconfiggere la povertà”. Lo stesso Grillo ha annunciato che ...

Migranti - a Palermo decimo giorno di Sciopero della fame per Biagio Conte : Da dieci giorni digiuna per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che rischia di essere espulso. Continua lo sciopero della fame di Biagio Conte, il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo. Da questa mattina, fratel Biagio e Paul hanno messo le catene alle caviglie con l’augurio che “siano spezzate mettendo così fine alle ingiustizie”. Il riferimento è appunto alla vicenda di Paul, 51enne ...

Da 7 giorni in Sciopero della fame contro il decreto espulsione. Frate missionario prega per il ghanese Paul : Roberto Chifari Da 7 giorni in sciopero della fame contro il decreto espulsione. Orlando: "Siamo grati a Fratello Biagio. La città di Palermo è unita contro leggi inumane che generano sofferenza e colpiscono i più deboli". Da sette giorni il Frate missionario Biagio Conte è in sciopero della fame contro il provvedimento di espulsione a danno di Paul, un migrante 51enne che vive in Italia da 17 anni e da dieci a Palermo. Paul in ...

Sla : dopo lo Sciopero della fame - Palumbo accede a terapia ma non in Italia. “Andrò in Israele - lotto per averla anche qui” : “Mi è arrivata una comunicazione per e-mail”, racconta Paolo Palumbo. La Brainstorm gli ha dato l’ok ad essere inserito nel suo omonimo programma sperimentale di cura in Israele. dopo lo sciopero della fame del ragazzo malato di SLA, durato dal 27 marzo al 9 aprile, per portare anche in Italia la sperimentazione avanzata in Fase III, finalmente Paolo ha ottenuto un primo passo in avanti: l’azienda responsabile della terapia ...

La cannabis medica costa troppo - Monica da 7 giorni in Sciopero della fame? : “Ha avuto un malore” : Monica Bin, 56enne di Lendinara in provincia di Rovigo, è una signora affetta da dolori indicibili a causa della fibromialgia, riesce ad avere una vita dignitosa solo grazie alla cannabis, ma non riesce più a permettersi le cure: da una settimana sta facendo lo sciopero della fame per protesta, e si è sentita male.Continua a leggere

Terremotato attende da 20 anni che gli ricostruiscano casa e inizia lo Sciopero della fame : Carmine Marotta ha avuto la casa di famiglia danneggiata nel 1998, in Basilicata. Da allora non è ancora riuscito a rientrarci perché i lavori di ristrutturazione non sono stati fatti a regola d'arte.Continua a leggere

Malato di SLA in Sciopero della fame per accedere alla sperimentazione di Brainstom : Dodici giorni di sciopero della fame e ancora lo chef sardo Paolo Palumbo, Malato di SLA, non riceve una risposta da Governo e dal Presidente della Repubblica. La sua richiesta: avere accesso ad una ...

Sla - Paolo sospende lo Sciopero della fame : "Credo alle rassicurazioni di Conte" : Paolo Palumbo ha solo 21 anni ed è il più giovane malato di Sla in Europa: vorrebbe sottoporsi ad una terapia sperimentale...

Malato di Sla in Sciopero della fame - ministero : “Studiamo condizioni per uso in Italia”. Lui : “Serve impegno scritto” : Paolo Palumbo è il più giovane Malato di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) d’Italia e dal 27 marzo è in sciopero della fame. La definisce “la battaglia che combatto per tutti i malati di Sla” oltre che “la scelta più difficile della mia vita”. Il 21enne di Oristano chiede che una terapia sperimentale chiamata Brainstorm, arrivata nella Fase III con trattamenti sui pazienti e in corso attualmente solo in Israele e Stati Uniti, venga portata il ...

