Maltempo | due morti nel bresciano | pescatori travolti da un albero

Maltempo nel Bresciano : due morti : Stefano Damiano Le vittime sono state travolte da un albero caduto. Si tratta di due fratelli, cittadini romeni di 48 e 42 anni Ancora vittime a causa del Maltempo. A Urago d'Oglio, piccolo comune nel Bresciano, due fratelli di origini romene di 48 e 42 anni, sono stati travolti dalla caduta di un albero mentre stavano pescando. A lanciare l'allarme è stato un terzo uomo, anche lui di origini romene, che ha assistito alla scena ...

Maltempo di primavera sull'Italia : incidenti e danni - due dispersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

Maltempo : un morto a Marsala - due dispersi tra Mantova e Varese : Il Maltempo che imperversa su gran parte dell’Italia sta creando disagi e purtroppo, in alcuni casi anche tragedie. Nel Mantovano, cinque persone di nazionalità romena sono finire con la propria auto nel Mincio intorno alle 7 di stamattina. Quattro di loro sono stati salvati, mentre il quinto occupante della vettura risulta disperso. L’automobile è finita nel fiume per via delle condizioni particolarmente avverse. I sommozzatori dei vigili ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : bel tempo su tutt’Italia solo martedì 7 - poi due giorni di Maltempo al Nord : È iniziato un weekend tipicamente invernale sull’Italia, nonostante siano i primi giorni di maggio. In queste ore il maltempo sta interessando quasi tutta Italia, in modo particolare il Nord dove nelle prossime ore si assisterà ad un peggioramento delle condizioni che porterà neve a quote collinari, freddo e forti temporali. Nella giornata di domani, domenica 5 maggio, il maltempo si sposterà anche al Centro, in particolare su Toscana e Marche ...

Savona - due donne disperse a causa del Maltempo : Due donne risultano attualmente disperse a Castel Sant'Agata, in provincia di Savona, e si teme che siano state trascinate via dalla corrente del torrente Letimbro, ingrossato a causa del maltempo che si è abbattuto sulla zona.A lanciare l'allarme ieri sera è stato il 50enne Gino Lucia, compagno di una delle due donne. Secondo il racconto fornito dall'uomo, la compagna Ana Luisa Munoz Perez e una sua amica, entrambe originarie dell'Ecuador, ...

Maltempo a Savona - ritrovati i corpi delle due donne disperse | : Stavano attraversando un guado per raggiungere la loro casa, quando sono cadute nel torrente ingrossato dalle piogge. A lanciare l'allarme il compagno di una delle due. I corpi sono stati ritrovati a ...

Maltempo a Savona - ritrovato il corpo di una delle due donne disperse | : Stavano attraversando un guado per raggiungere la loro casa, quando sono cadute nel torrente ingrossato dalle piogge. A lanciare l'allarme il compagno di una delle due, che ha detto di aver visto "un ...