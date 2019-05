Incidente | auto vola giù da cavalcavia | muore Carmelo Penna

Verona - Incidente choc : auto tagliata in due dal guardrail - 22enne muore nella sua Punto : Spaventoso incidente mortale stamattina, 9 maggio, intorno alle 8 del mattino, in località Monte Salionze, comune di Valeggio sul Mincio, sulla strada regionale 429, nel Veronese. Una Fiat...

Incidente terribile : auto tagliata in due da guardrail : Fonte foto: Vigili del FuocoIncidente terribile: auto tagliata in due da guardrail 1Sezione: Cronache Tag: Incidente guard rail Redazione Brutale Incidente mortale in località Monte Salionze, in provincia di Verona: inutili i soccorsi, il guidatore è morto sul colpo. Le immagini strazianti dei soccorsi. Brutale ...

Sempione - Incidente mortale a Casorate/ Maxi tamponamento - 5 auto coinvolte : Sempione, incidente mortale a Casorate, in provincia di Varese: Maxi tamponamento fra cinque auto, tre persone ferite in modo lieve

Scende dall'auto dopo un Incidente e muore investito da un tir Tragedia sulla A1 tra Orvieto e Fabro : Orvieto - Un uomo è morto investito da un tir sulla corsia nord dell'Autostrada del Sole tra Orvieto e Fabro. L'episodio è avvenuto poco prima delle 22 al chilometro 448 e...

Incidente stradale a Cefalù - scontro tra moto e auto : morto un 48enne : Approfondimenti Incidente stradale a Casteldaccia, scontro tra auto e moto: morto 39enne 15 dicembre 2018 Incidente in via Giuseppe Bennici, si ribalta un'auto: un ferito 24 aprile 2019 Incidente in ...

Incidente oggi a Genova sull'autostrada A10 : un morto - Sky TG24 - : Lo schianto è avvenuto all'altezza del bivio con la A26 e Arenzano, in direzione di Savona: il tratto, temporaneamente chiuso al traffico, è stato poi riaperto. Al momento non si registrano problemi ...

Genova - Incidente mortale in autostrada A10 : morto un motociclista : Genova, incidente mortale in autostrada A10: morto un motociclista Lo schianto è avvenuto all’altezza del bivio con la A26 e Arenzano, in direzione di Savona: il tratto, temporaneamente chiuso al traffico, è stato poi riaperto. Al momento non si registrano problemi alla circolazione Parole chiave: ...

Brutto Incidente sull'Appia - auto nel fosso : è il terzo in poche ore : Ancora un bruttissimo incidente sull'Appia lato Monte San Biagio, all'altezza del distributore di benzina. Per cause da accertare, attorno alle 19:30 un'auto è finita nel fossato che costeggia la ...

Incidente Taormina - auto contro muro : muore Francesco Tidona di Scicli : Francesco Tidona, 53enne di Scicli è morto la notte scorsa in un Incidente stradale avvenuto sull'autostrada Messina-Catania all'altezza di Taormina

Lurago d'Erba - Incidente tra auto : due feriti gravi : Como, 4 maggio2 019 - incidente, nella notte tra venerdì e sabato, verso le 3, in via Monticello a Lurago d'Erba. Due auto si sono scontrate frontalmente e due uomini sono rimasti gravemente feriti. ...

Incidente ad Eboli - scontro tra due auto : scoppia la polemica tra i residenti : Approfondimenti Incidente a Salerno, auto contro muro: conducente con siringa nel braccio 3 maggio 2019 Paura, nel pomeriggio di oggi, nel rione Pescara di Eboli , dove si è verificato un Incidente ...

Incidente a Salerno - auto contro muro : conducente con siringa nel braccio : Approfondimenti Incidente in via San Leonardo, auto sbanda e finisce in una vetrina 2 maggio 2019 Paura, ieri, nel quartiere Sant'Eustachio a Salerno , dove un'automobile si è schiantata contro un ...

Roma - Incidente in via Casalina : betoniera contromano si schianta su 20 auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Pauroso Incidente sull’A20 : auto precipita da viadotto e sfonda tetto di un’officina : Una Ford Galaxy che percorreva il viadotto autostradale dell’A20 Messina-Palermo, ha finito la sua corsa urtando contro il guard-rail ed è precipitata. Il conducente dell'auto ha riportato un trauma cranico e una frattura al braccio, il passeggero lesioni alla schiena e alle gambe.