Grande Fratello, Cristian piange litigando con il padre di Michael

"Io avevo la necessità di raccontare quanto è successo questa estate a Temptation Island"

"Ti sei convinto della eterosessualità di Michael? La smetti di dire che pensi che sia gay?", ha domandato in studio Barbara d'Urso a Cristian Imparato. Di tutta risposta, l'ultimo eliminato dalla casa del GF16 ha dichiarato: "Siamo teste pensanti, ho pensato che avesse cose da dover tirar fuori. Io non è che mi sono svegliato al mattino, dicendogli 'Sei omosessuale'. Ci sono i video. Con Michael ho instaurato un rapporto importante. Nella Casa, se lo snobbavano tutti, inizialmente era così".Cristian Imparato è apparso furibondo, dopo aver ascoltato la testimonianza del figlio di Serena Grandi, Edoardo Ercole, il quale ha lanciato in diretta il gossip secondo cui Michael Terlizzi avrebbe flirtato con Gianmarco Onestini, quando i due neo-gieffini erano tentatori a Temptation Island Vip."E poi io sarei quello che si inventa le cose su Michael? Ma cosa ho detto di male? Che ruba? Ma dove siamo? (...)", si è domandato in lacrime l'ormai ex-gieffino Cristian, alludendo al padre di Michael, Franco Terlizzi, il quale è apparso riluttante a credere alla veridicità della nuova indiscrezione emersa nel salottino della d'Urso.A "Domenica Live", Franco Terlizzi ha minacciato di voler sporgere denuncia, alla luce delle nuove dichiarazioni rilasciate a "Domenica Live". Ma la padrona di casa, Barbara D'Urso, ha voluto consigliare a Franco di non minacciare i ragazzi in studio:"Comprendo lo choc di Franco, ma scusami Franco, non dire che se lui ha detto che forse Michael ha un'attrazione per un uomo, tu allora fai partire una denuncia... sennò passi per un omofobo".