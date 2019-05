Conflitto di interessi | M5s presenta tre ddl | niente incarichi a chi ha più di 10 mln di

Cosa c'è dietro la 'battaglia navale' tra M5s e Lega sul Conflitto di interessi : Di sicuro da qui alle Europee del 26 maggio sarà una guerra. Per il momento è solo una battaglia navale per vedere come colpire e affondare l'avversario. O, al più, una partita a scacchi. Tutta tattica. Sta di fatto che dopo il “caso Siri” il livello della conflittualità dentro il governo si è improvvisamente impennato. Tra sospetti e reciproche accuse. Così, come segnala il Corriere della Sera, “Ora Palazzo Chigi teme la crisi”. E chi la teme ...

La nuova sfida del M5s alla Lega è la legge sul Conflitto di interessi : cosa prevede : "Martedì chiederemo nell'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera la calendarizzazione della legge sul conflitto di interessi". L'annuncio di Di Maio è di sabato mattina, l'accelerazione è stata decisa nei giorni scorsi. Con il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio Brescia che ha incontrato il ministro della Giustizia Bonafede. "La Lega sia coerente", osserva il ministro ...

Conflitto d’interessi - il M5S mira ai ricchi Fi : “E Casaleggio?” : Conflitto di interessi, lobby, incompatibilità dei parlamentari: ecco la vera reazione del Movimento 5 stelle al decreto sicurezza bis lanciato in questi giorni da Matteo Salvini. Tre proposte che martedì - annuncia Luigi Di Maio - arriveranno sul tavolo della commissione Affari costituzionali della Camera, presieduta dal M5S Giuseppe Brescia, e co...

Conflitto d’interessi - legge anti-milionari M5s : “Nessun incarico di governo per chi ha patrimoni sopra i 10 milioni di euro” : Tre bozze di legge che mettono nuovi paletti per gli incarichi governativi, parlamentari, nelle autorità di controllo e che limitano la possibilità di svolgere attività di lobbying nei primi anni dopo la fine del mandato. La nuova proposta sul Conflitto d’interesse che il Movimento 5 Stelle porterà all’esame del Parlamento sarà un ddl anti-milionari. Infatti i soggetti con un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore ai 10 milioni ...

Tre proposte M5S sul Conflitto di interessi : Tre proposte di legge M5S sul conflitto di interessi. Nel momento migliore da quando sono al Governo in condominio con la Lega, i grillini alzano la posta e presentano i loro provvedimenti per regolare l’annoso problema della politica italiana. Tre ddl su conflitto di interessi in senso stretto, sulle lobby e sulle incompatibilità parlamentari. Un progetto di legge a prima firma Dadone, la pdl Silvestri sulle lobby e ...

Conflitto di interessi - Durigon (Lega) : “Porteremo avanti tutto quello che c’e` nel contratto - quindi anche quello” : “Se voteremo la nuova legge sul Conflitto di interessi come ci chiede il M5s? Porteremo avanti tutto quello che c’è nel contratto di governo, quindi anche quello”. Così taglia corto il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, presente come il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio al Forum delle associazioni familiari a Roma. Ma se le tensioni nel governo continuano su più fronti, a provocare, invece, è la ...

Conflitto d’interessi - l’appello di Luigi Di Maio a Pd e Lega : “Votate la nostra legge” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, rilancia il tema del Conflitto d'interessi, rivolgendo un vero e proprio appello al Pd e alla Lega: "Noi vogliamo fare una legge sul Conflitto di interessi: lo chiedo al Pd ma lo chiedo soprattutto alla Lega, siate coerenti con il contratto di governo".Continua a leggere