Ancora un gol nel finale e il Napoli vince anche senza Insigne e Mertens 2-1 alla Spal

Sampdoria-Empoli 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Ancora in gol Quagliarella [FOTO] : 1/6 Foto Lapresse ...

DIRETTA/ Entella-Pordenone - risultato 0-0 - streaming e tv : Ancora zero gol a Chiavari : DIRETTA Entella Pordenone streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live del primo atto della Supercoppa di Serie C.

VIDEO Cagliari-Lazio 1-2 : Highlights - gol e sintesi. Biancocelesti Ancora in corsa per l’Europa : La Lazio passa per 1-2 in casa del Cagliari nell’anticipo delle ore 18.00 della 36ma giornata della Serie A di calcio: ai Biancocelesti basta un gol per tempo per portar via i tre punti dalla Sardegna. Apre al 32′ Luis Albero, chiude al 54′ Correa, inutile il gol in pieno recupero di Pavoletti: Biancocelesti ancora in corsa per l’Europa, sardi non ancora matematicamente salvi. Highlights Cagliari-Lazio 1-2 IL ...

Venezuela - il golpe che non c?è stato. E Trump avverte : «Il peggio deve Ancora venire» : Il Venezuela di Nicolás Maduro è in ginocchio e con le ossa rotte. Per Donald Trump, però, «il peggio deve ancora venire». Giornate di rivolte e di rivolte...

Barcellona-Liverpool - Messi ammonisce : “non è Ancora finita. Il gol su punizione? Fortunato perchè…” : Il numero 10 blaugrana ha analizzato il match del Camp Nou, sottolineando come ci sia ancora un ritorno da giocare Un 3-0 che non ammette repliche, che mette il Barcellona con un piede e mezzo in finale di Champions League. Liverpool annichilito al Camp Nou, distrutto da un Lionel Messi formato maxi capace di piazzare una doppietta super che gli vale il traguardo dei 600 gol in carriera. AFP/LaPresse Una serata da ricordare, che non deve ...

NBA Playoff : Milwaukee replica a Boston - Golden State vince Ancora : TORINO - Milwaukee pareggia i conti con Boston , Golden State si porta sul 2-0 con Houston . Fattore campo rispettato negli incontri validi per il secondo turno di Playoff Nba disputati nella notte ...

Red Bull B Best - Crociata : gol ed energia. Con lui il Carpi spera Ancora : Giovanni Crociata è il vincitore di giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato da Red Bull in collaborazione con La Gazzetta dello Sport. Un testa a testa a suon di voti dei nostri utenti con Alino Diamanti, ma è il giocatore del Carpi, per la categoria Energia, ad aggiudicarsi il premio di giornata. Energia che abbinata al ...

Maradona si congratula con Mertens : "Spero che segnerai Ancora tanti gol con il Napoli" : "Spero con tutto il cuore che continui a segnare ancora tanti gol con il Napoli!!!". Diego Armando Maradona , attraverso i suoi profili social, ha fatto i complimenti a Dries Mertens , che con il gol ...

Ancora problemi ‘software’ : la nuova Volkswagen Golf è già nei guai - rimandata a data da destinarsi [FOTO] : I problemi ‘software’ non sono di certo una novità per il gruppo tedesco. Questa volta però non si tratta di dieselgate, i ritardi sul debutto della nuova generazione di Volkswagen Golf sono infatti legati all’utilizzo di nuove tecnologie Inizialmente, la Volkswagen Golf 8 prevista per il 2020 sarebbe dovuta debuttare al Salone di Francoforte 2019. Stando ad alcune indiscrezioni, però, dovremo attenderla Ancora per ...

Amici 18 - la De Filippi stoppa Grigolo e Rovazzi all’improvviso : Ancora polemiche : Serale Amici 18, Fabio Rovazzi sorpreso da Rudy Zerbi Nella quinta puntata del Serale di Amici la discussione tra Rudy Zerbi e Loredana Bertè su Tish e Giordana si è portata i suoi strascichi anche nelle sfide successive alla prima, visto che a un certo punto sono intervenuti pure Fabio Rovazzi e Vittorio Grigolo. Tutto […] L'articolo Amici 18, la De Filippi stoppa Grigolo e Rovazzi all’improvviso: ancora polemiche proviene da Gossip ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : il Palermo frena Ancora! Diretta gol live : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della 35giornata del campionato, oggi sabato 27 aprile 2019.

Golf - a Zurigo vince Ancora il maltempo : ROMA, 27 APR - Altro giro, altra sospensione. Allo Zurich Classic vince ancora il maltempo, con il torneo a coppie del PGA Tour che prosegue a rilento. A New Orleans il duo tutto americano composto da ...

Inter - Nainggolan sfida Ancora la Juventus : "Mi piace battere i più forti" : Radja Nainggolan e la Juventus , una sfida mai banale, e sarà così anche domani sera a San Siro: "È sempre stata una partita particolare perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. ...