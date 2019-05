Sarri alla Gazzetta | «Le emozioni provate a Napoli irripetibili | ma resto in Premier»

ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2019) Ladello Sport intervista il tecnico del Chelsea, ex, Maurizioapprodatofinale di Europa League. Il votosua stagione è decisamente un 8 secondo il quotidiano sportivo, anche senon ama i voti che gli ricordano la scuola. L’allenatore esordisce senza nascondere che lui mira in lato, molto in lato, e forse anche per questo vuole restare in«Se cinque anni fa mi avessero detto che avrei giocato la finale di Europa League, forse mi sarei incazzato perché il mio obiettivo è arrivare in finale di Champions e magari vincerla» Poi conferma il livello del campionato Inglese, «è davvero tosta», ma il Chelsea è stato bravo a non mollare nel momento di difficoltà, né in campionato, né in Europa. Il commento sulla semifinale e l’emozione dei rigori che li hanno portati in finale, poi«Davvero grande emozione. Ma quelle che ho ...

