Montante | condanna a 14 anni Una rete illecita di affari e spie

(Di sabato 11 maggio 2019) Stefano Zurlo L'ex leader di Confindustria Sicilia al vertice di un sistema di interessi e ricatti. I pm avevano chiesto 10e mezzo Una spy story dai contorni sfuggenti. Quando lo arrestarono, il 14 maggio dell'anno scorso, Antonellorimase barricato quasi un'ora nel suo appartamento di Milano, i poliziotti fuori in attesa che aprisse. In quel frangente, ex presidente di Sicindustria e paladino dell'antimaa, buttò dal balcone sei sacchetti contenenti numerose pen drive che aveva cercato di distruggere. Non ci riusci, ma nulla si è saputo nemmeno della perizia ordinata su quel materiale dalla procura di Caltanissetta. In Sicilia si dice che in quelle «memorie» ci fosse anche copia delle telefonate, intercettate, fra il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e l'ex presidente del Senato Nicola Mancino. Dialoghi che non sono mai arrivati ...

