Dl sicurezza bis | Di Maio | Deluso | nulla sui rimpatri | Salvini | Meno

Nicola Zingaretti : "Il DL sicurezza bis è l'ultima pagliacciata" : “Stiamo parlando di salvare la vita di un essere umano per 5 mila euro. Penso che l’istinto umano debba portarci a salvarlo. Ma non accetto che questo decreto si chiami Sicurezza, qui c’è un imbroglio anche nei nomi che si usano: assumessero più personale nelle forze dell’ordine, aprissero i commissariati nelle zone difficile, si impegnassero con più nettezza contro la criminalità ...

Decreto sicurezza bis - Salvini : “Per me può andare in cdm anche settimana prossima. Già inoltrato ai ministeri” : “Il Decreto sicurezza bis? Per me può andare in cdm anche settimana prossima. Lo abbiamo già inoltrato a tutti gli altri ministeri. Quando gli altri ministeri rapidamente mi daranno le loro riflessioni, io sono pronto”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che a Milano ha incontrato gli elettori al mercato di viale Papinino dove ha anche firmato per la castrazione chimica L'articolo Decreto sicurezza bis, Salvini: “Per me ...

Decreto sicurezza bis - Di Maio attacca : Continua lo scontro con Salvini: «Non vorrei che il Decreto Sicurezza fosse l’ennesima iniziativa per coprire il caso Siri»

Dl sicurezza bis - Salvini mette in discussione l’idea stessa di umanità : Il decreto Sicurezza bis voluto da Matteo Salvini è ovviamente oggetto di commento, in particolare per le norme odiose e vessatorie contro chi salva dei migranti in mare. Un decreto che vuole favorire il fatto che i migranti nel Mediterraneo affoghino invece di poterlo attraversare. Questo tratto inumano e nazistoide – che mette in discussione l’idea stessa di umanità come fenomeno unitario tornando alla logica medievale del castello e ...

Immigrazione : Di Maio in dl sicurezza bis nulla su rimpatri : Immigrazione, Di Maio: Sono deluso dal decreto sicurezza bis perchè non ci sono i rimpatri. Non vorrei che fosse la solita iniziativa per coprire caso

Dl sicurezza-bis - Di Maio : “Molto deluso dalla bozza - non c’è nulla sui rimpatri. Temo sia iniziativa per coprire il caso Siri” : “Molto deluso” dalla bozza del decreto Sicurezza bis “perché non dice nulla sui rimpatri”. Luigi Di Maio critica l’annunciato ‘raddoppio’ del dl voluto da Matteo Salvini e prova a dare un’interpretazione: “Non vorrei che fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste ultime tre settimane”. “Il tema ora non sono ...

Decreto sicurezza bis : più poteri al Viminale. M5S preoccupato : Entrando negli uffici della Prefettura di Napoli Matteo Salvini ha fatto un annuncio: "ci sarà presto un Decreto Sicurezza 2". Dopo pochissimi minuti ha subito iniziato a circolare la bozza di questo Decreto bis che, a leggerlo, appare proprio come una sfida lanciata all'alleato di Governo a fini squisitamente elettorali. Nelle intenzioni Salvini vorrebbe avocare a sé i poteri in materia di traffico marittimo che al momento risiedono sotto le ...

Di Maio deluso dal DL sicurezza bis : "Salvini come l'alunno che non fa i compiti" : Luigi Di Maio continua a colpire l’alleato Matteo Salvini, finito alle corde. Dopo il caso di Armando Siri in cui “il messaggio inviato ai cittadini è stato chiaro: quando c’è di mezzo la corruzione e la mafia, o anche il più piccolo sospetto, noi interveniamo”. Dopo il caso dei porti, con la nave della Marina con a bordo i migranti sbarcata ad Augusta e la Mare Jonio arrivata a Lampedusa.Il leader ...

Sbarchi - Salvini taglia Toninelli. Decreto sicurezza bis : sui porti deciderà il Viminale : L?ultima prova di forza di Matteo Salvini, in una maggioranza sempre più instabile, ha la forma di un Decreto e prevede l?attribuzione al Viminale dei poteri che, da sempre,...