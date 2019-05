VIDEO Marc Marquez | “La F1 è diversa dalla MotoGP | o hai la macchina o non puoi fare

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019)oggi era presente a Barcellona in occasione delle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo, reduce dal successo di Jerez che lo ha riportato in testa alla classifica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc è molto giovane e sta facendo bene. Sono venuto qui solo perdelle visite, per trovare qualche amico. In Formula Uno è diverso della, o hai lao nonniente: così la Mercedes è più forte ma speriamo che gli altri si avvicinino per lo spettacolo. Io sto lavorando per essere più forte, io e la Honda lavoriamo al massimo per essere sempre più forti. Io nei test F1? Ne ho fatto uno, quest’anno non penso ma magari in futuro mi piacerebbe farne un altro“.AL GP SPAGNA F1 2019: Clicca qui per ...

