' Michael Schumacher Immagini di una vita - A life in pictures' | a Monza la presentazione

Formula 1 - Villeneuve all’attacco di Michael Schumacher : “un cattivo esempio per i giovani - non aveva rispetto” : Il canadese si è scagliato contro Michael Schumacher, accusandolo di non aver mai avuto rispetto per i suoi avversari Non è mai corso buon sangue tra Jacques Villeneuve e Michael Schumacher, rivali in pista alla fine degli anni ’90. Tante le battaglie tra i due, epica quella di Jerez nel 1997, quando si toccarono alla Dry Sack e il tedesco si ritirò, venendo poi squalificato a fine gara. LaPresse/Photo4 Oggi il canadese è tornato a ...

Michael Schumacher sognava di fare da manager a suo figlio Mick in F1 : Michael Schumacher L'ex manager di Michael Schumacher , Willi Weber, crede che il sette volte campione del mondo sarebbe tornato in Formula 1 per fare da manager al figlio Mick, se non fosse stato per l'incidente sciistico del 2013. Schumacher ha subito gravi ferite alla testa in un incidente nel dicembre ...

Willi Weber - ex manager Michael Schumacher : “Voleva portare suo figlio Mick in F1 - che pressione sul ragazzo” : Willi Weber ha lavorato a lungo come manager di Michael Schumacher ma non è più accanto al Kaiser da quando è accaduto il tristemente famoso incidente sulla neve. A suo dire è stata Sabine Kehm, attuale portavoce della famiglia dell’ex pilota, ad averlo estromesso dalla vita del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. Il manager ha raccontato la sua storia a Motorsportotal: “Alcune volte ero con Michael Schumacher quando ...

Formula 1 - le rivelazioni dell’ex manager di Schumacher : “vi dico cosa aveva in mente Michael per suo figlio” : Willi Weber ha rivelato come Michael Schumacher avesse definito un percorso per Mick, che lo avrebbe portato fino in Formula 1 L’ascesa di Mick Schumacher verso la Formula 1 continua, proprio come l’aveva immaginata papà Michael molti anni fa. A svelarlo è Willi Weber, ex manager del Kaiser che ha parlato ai microfoni di Motorsport.com. AFP/LaPresse Interrogato sulla voglia di Schumi Jr di arrivare nel circus, lo storico agente ...

Charles Leclerc - il dettaglio identico a Michael Schumacher : perché il pilota della Ferrari è un predestinato : A Charles Leclerc hanno ormai attaccato sulla schiena l'etichetta di predestinato. E i segnali che il pilota 21enne della Ferrari torni a far sognare i tifosi della Rossa come in passato solo Michael ...

Formula 1 - chi sono i dieci piloti più ricchi? Michael Schumacher costretto a cedere lo scettro : La rivista Forbes ha pubblicato la classifica dei dieci piloti più pagati della storia della Formula 1, ma al comando non c’è Michael Schumacher Michael Schumacher non è più il pilota più pagato della storia della Formula 1, spodestato da Lewis Hamilton secondo l’ultima classifica pubblicata da Forbes. La prestigiosa rivista americana ha piazzato al primo posto il driver della Mercedes, che vanta un patrimonio di 435 milioni di ...

Mick Schumacher esordisce in Ferrari : i primi istanti del figlio di Michael alla guida della rossa di Maranello nei test della F1 : Mick Schumacher ha fatto il suo esordio su una monoposto Ferrari a 12 anni e mezzo dall’ultimo Gran Premio del padre Michael con la rossa di Maranello. Nella sessione di test della Formula 1 sulla stessa pista del Barhain, il Cavallino rampante ha affidato il volante al figlio del 7 volte campione del mondo. Mick Schumacher fa parte della Driver Academy di Maranello ed è impegnato in Formula 2 con la Prema Video da Youtube/dimitris ...

Gina Schumacher - la figlia di Michael star dell'equitazione : sui social le foto a cavallo : Lei ha 21 anni, una somiglianza impressionante con il papà e i capelli biondi della mamma: parliamo di Gina Schumacher, la figlia di Michael, pilota pluricampione del mondo di Formula 1. Gina...

Sulle orme di papà Michael - Mick Schumacher debutta sulla Ferrari : le immagini : Mick Schumacher è sceso in pista questa mattina sulla Ferrari SF90 nei test del Bahrain. Un'emozione unica per il figlio del...

Mick Schumacher/ "Ferrari? Che emozione. Senza mio padre Michael non sarei qui" : Mick Schumacher parla dei test con la Ferrari: "Che emozione". E poi sul padre Michael: "Senza di lui non sarei qui". Ultime notizie

Michael Schumacher sarà celebrato al Goodwood Festival of Speed ??2019 : Il destino di Michael Schumacher è sempre appeso a un filo, tra silenzi e richieste di riservatezza. Da quel maledetto incidente di Meribel sono trascorsi più di cinque anni e la sorte del tedesco è affidata alle cure mediche e al suo grande spirito combattivo. Michael, che all’inizio di questo 2019 ha compiuto 50 anni e legato a ciò sono state organizzate tante attività, quest’estate sarà celebrato anche nel Goodwood Festival of ...