Malattie e Vacanze | 7 italiani su 10 temono gli insetti dei Paesi più esotici

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Con l’arrivo della bella stagione gliiniziano a pensare alle ferie estive e fantasticare con amici e partner sulle mete da scegliere. Sempre più persone scelgonolontani ed, spesso mossi dallo spirito d’avventura che spinge ad esplorare nuovi mondi e culture, luoghi che mescolano storia e natura incontaminata. E se molto spesso il viaggiatore italiano è pronto ad affrontare i disturbi più comuni e tipici delled’oltremare – gastroenteriti e intossicazioni alimentari in primis – non lo è altrettanto quando si parla della minaccia di. Secondo un’indaginei condotta da Doxa per Rentokil, leader mondiale in servizi di disinfestazione e derattizzazione, 7su 10 sono preoccupati di ‘incontri ravvicinati’ condurante le: il 32% degli intervistati ha dichiarato un livello di preoccupazione molto alto, un dato che si somma al 38% ...

d_n_andrea : RT @rita_trusso: @d_n_andrea @leonemaschio @a_meluzzi 4 - visti i continui viaggi all’estero che gl’italiani fanno per motivi di lavoro o v… - rita_trusso : @d_n_andrea @leonemaschio @a_meluzzi 4 - visti i continui viaggi all’estero che gl’italiani fanno per motivi di lav… - DonniniMario : Questa è quella delle vacanze con le false malattie. -