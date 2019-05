Maggio | il mese delle Giornate dello scompenso cardiaco

ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Loè una malattia poco nota e sottovalutata, ma che interessa in Italia più di un milione di persone ed è causa di 500 ricoveri ospedalieri ogni giorno.è ileuropee, con l'obiettivo di sensibilizzare i pazienti e mettere in guardia giovani e anziani sui rischi di uno stile di vita non sano. Lo spiega Massimo Piepoli, membro del board di Heart failure association della Società europea di cardiologia: "Loè una patologia che riguarda il cuore che perde la capacità di pompare adeguatamente. Questo provoca disturbi a tutti gli organi: il paziente soffre perché non vive bene, non respira e ha le gambe gonfie".Leeuropeeanche quest'anno hanno come capofila Piacenza, ma le iniziative si estenderanno su tutto il territorio nazionale: nei 70 centri di riferimento per ...

