Incidenti lavoro | un morto e un ferito

Incidenti lavoro : Ugl - a Palermo 1133 sagome per ricordare vittime : Ha fatto tappa a Palermo il tour dell'UGL "Lavorare per Vivere", ideato dal sindacato per ricordare le vittime sul lavoro nel 2018.

Primo Maggio - in Sardegna 78 Incidenti sul lavoro e tre morti nel 2019 : «Lo sblocca cantieri non aiuta certo il mondo del lavoro - dice Erika Collu, Fillea Cgil, esaminando la situazione con un focus sull'edilizia - si è deciso di tagliare risorse per prevenzione, ...

Incidenti sul lavoro : Taranto e Torino prime per tumori e decessi : una fotografia nera quella che emerge dai dati dell 'Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali . È Taranto la città con il maggior ...

Incidenti sul lavoro - si muore sempre di più : 'Fermare il bollettino di guerra' : Al lavoro come in guerra: 1133 persone non sono tornate a casa nel 2018 29 gennaio 2019 Aumentano i morti sul lavoro, uno su due ha tra i 50 e i 64 anni 26 ottobre 2018 muore durante il primo giorno ...

Incidenti sul lavoro - si muore sempre di più : "Fermare il bollettino di guerra" : Oggi si celebra la Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli Incidenti mortali in Italia sono...

Incidenti sul lavoro e morti bianche in aumento : Incidenti sul lavoro e morti bianche in aumento nel 2018. I lavoratori che hanno subito Incidenti sul lavoro sono stati 614.000 (+0,9% sull’anno scorso): l'84,6% di essi proprio sul posto di lavoro, il 15,4% invece in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro, lavoro-casa. A fornire questi dati è oggi l'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che segnala come l'aumento più consistente sia quello che riguarda gli ...

Incidenti sul lavoro - è allarme Campania : 'La situazione è drammatica' : Domani si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un'occasione di enorme importanza per riflettere sulle strategie in essere e su quelle da adottare o ...

Incidenti sul lavoro : 641mila nel 2018. Più morti : effetto crollo Ponte Morandi : Indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro secondo cui c’è stato un aumento dello 0,9%. Genova quinta città per numero di malattie

Nel 2018 641 mila Incidenti sul lavoro. In aumento del 10 per cento quelli mortali : Nel 2018 il 3,8% dei lavoratori ha subito un incidente su lavoro. Si tratta di circa 641mila lavoratori. L’84,6% degli incidenti si sono verificati durante l’attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro....

Incidenti sul lavoro - nel 2018 641mila casi : i dati - : Secondo un report dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro, nel biennio 2017-2018 il maggior numero d'infortuni mortali di lavoratori si è registrato nel Crotonese. Taranto prima per ...

Incidenti sul lavoro e morti bianche in aumento : Taranto prima per patologie tumorali : Incidenti sul lavoro e morti bianche in aumento nel 2018. I lavoratori che hanno subito Incidenti sul lavoro sono stati 614.000 (+0,9% sull’anno scorso): l'84,6% di essi proprio sul posto di lavoro, il 15,4% invece in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro, lavoro-casa. A fornire questi dati è oggi l'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che segnala come l'aumento più consistente sia quello che riguarda gli Incidenti ...

Incidenti sul lavoro : Crotone la più colpita : Nel mezzogiorno italiano è più alto il rischio di morire sul lavoro. Dopo la provincia calabrese, seguono nella triste classifica, Isernia e Campobasso. La patria dell'Ilva, Taranto, spicca per il ...

Incidenti sul lavoro - aumentano i morti. Picco di infortuni nelle città del Sud. Malattie cancerogene : in testa c’è Taranto : aumentano i morti sul lavoro, soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto. E in testa alla triste classifica degli infortuni mortali ci sono soprattutto province del Sud: Crotone, Isernia, Campobasso. Il primato per Malattie cancerogene imputabili al lavoro, invece, è di Taranto, (il 70 per cento dei tumori denunciati è correlato al settore metalmeccanico) seguita da Torino, Napoli e Milano. Sono i dati di un’indagine ...

Incidenti sul lavoro : tanti i tumori tra le malattie professionali : «Apnea» di Roberto Dordit (2005)«Il responsabile delle risorse umane» di Eran Riklis (2010)«Thyssenkrupp blues» di Pietro Balla e Monica Repetto (2008)«Veleno» di Diego Olivares (2017)«Vivere e morire di lavoro» di Daniele Segre (2008)Sono ancora troppe le morti sul lavoro: secondo l’indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro gli Incidenti sono aumentati. La maglia nera per il numero assoluto di malattie ...