Con Storie di Piazza arriva tra le vie di Bioglio l' evento teatrale Up Verso

Come Condividere un brano di Spotify attraverso le Storie Instagram : Una delle pratiche più diffuse delle Storie di Instagram è sempre stata quella relativa alla condivisione di brani musicali. Tale uso ha portato gli sviluppatori dello stesso social a creare proprio lo “stickers” musicale, prendendo leggi di più...

"Buone Nuove" - Il Paese dei Balocchi racConta storie che fanno crescere le comunità : Fano, PU, " Furti e rapine, o più in generale i fatti di cronaca, si prendono ogni giorno le prime pagine dei giornali e le aperture dei Tg. La cosa brutta, da sempre, fa più notizia rispetto a quella bella e mai strada fu più giusta da percorrere se si ...

Storie Italiane - il dramma eConomico di Sandra Milo : "Mi volevo uccidere". Ma in diretta... : "Da oggi sono rinata. Finalmente mi hanno tolto il blocco su quello che guadagno. Da oggi rinasco, sono di nuovo una lavoratrice che percepisce i suoi guadagni e sarò in grado di pagare le rate che stabilirà il fisco". Lo ha detto Sandra Milo in un'intervista esclusiva rilasciata ad Eleonora Daniele

#CESENASTORIES - 63puntata. Il ritorno tra i prof : è festa bianConera : Quel punto è arrivato, a Giulianova , ultima fermata della Serie D . E allora, finalmente, il Cesena ha potuto festeggiare la promozione. Il ritorno tra i "prof": un traguardo centrato al primo colpo ...

Sky Buffa racConta : Storie di Champions - protagonista la Stella Rossa : Sky Buffa racconta Stella Rossa. È in arrivo domani, martedì 7 maggio, un nuovo appuntamento con “Sky Buffa racconta“, la nuova serie di episodi del programma che, con la voce di un vero intenditore come Federico Buffa, punta a ripercorrere alcuni momenti, protagonisti e squadre che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio. Anche […] L'articolo Sky Buffa racconta: Storie di Champions, protagonista la Stella Rossa ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e quella frecciatina a Salvini : "Ecco perché le mie storie finisCono" : Dopo la rottura con Matteo Salvini, la vita sentimentale di Elisa Isoardi è sotto i riflettori del mondo del gossip, che non si fa scappare neanche una frase della conduttrice, come accaduto durante l'ultima puntata della prova del cuoco, su Rai1. La Isoardi chiacchierava in studio con Simona Izzo s

Elisa Isoardi - nuova frecciatina a Salvini : 'Le mie storie finisCono sempre' : Nel corso della puntata odierna de "La prova del cuoco", la conduttrice Elisa Isoardi si è resa protagonista di un'altra frecciatina riferita, molto probabilmente, al suo ex Matteo Salvini. La donna stava parlando del forte legame che esiste tra l'amore e la cucina. Nel commentare tale questione insieme all'ospite Simona Izzo, la conduttrice si è lasciata scappare una frase di troppo. Elisa Isoardi ha detto: "Ecco perché le mie storie finiscono ...

Il regista Vassili Silovic presenta il documentario 24H Europe – The next generation : “L’Europa di domani Con le storie di 60 giovani” : Osservare l'Europa in tempo reale per 24 ore, dalle 6 del mattino alle 6 del mattino successivo. È questa la promessa del documentario 24H Europe - The next generation, una produzione internazionale che segue le vite di 60 giovani provenienti da 26 Paesi Europei. In un momento storico così denso di tensioni, in cui l'euroscetticismo raggiunge vette inesplorate e il sogno Europeo appare sempre meno reale, un progetto di questo tipo acquista un ...

Iannacone - torno Con Storie di vita e di riscatto - : Iannacone ha dedicato anche due puntate alla storia di Dario D'Ambrosi e al Teatro patologico : attore, regista e autore di spettacoli che tendono ad indagare la follia al fine di ridare 'dignità a ...

#SkyBuffaRacConta-Storie di Campioni : il Grande Torino : In onda venerdì 3 maggio alle 19 e a mezzanotte e sabato 4 alle 8.45 e alle 14 su Sky Sport Serie A , disponibile on demand e su Sky Go, la narrazione dello storyteller Buffa è uno spaccato non ...

Storie Italiane - Confronto tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina : 'Sei nel posto sbagliato' : La partecipazione di Suor Cristina all'interno di Ballando con le Stelle settimana dopo settimana continua a dividere e far discutere. Sono molte le persone famose, e non, che si schierano in favore o contro la presenza della religiosa. Tra questi Ivan Zazzaroni che, durante la puntata di Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, ha avuto un nuovo faccia a faccia con la Suora. Il direttore del Corriere dello Sport e giudice di Ballando con ...