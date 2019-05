Weekly Post #20 – Cosa importa agli americani

Weekly Post #19 – Aggiustare il clima : Quanto è reversibile il riscaldamento globale e cosa (non) stiamo facendo per provarci, nella nuova puntata del podcast del Post

Weekly Post #18 – La complicata strada dei sovranisti verso l’Europa : Prospettive, complicazioni e ambiguità del progetto di Salvini per un gruppo euroscettico unitario, nella nuova puntata del podcast del Post

Weekly Post #17 – Il caos della Libia ci riguarda da vicino : Come siamo arrivati alla crisi in corso a Tripoli e cosa c'è in ballo nella crisi libica, spiegato nella nuova puntata del podcast del Post

Weekly Post #16 – Storia di un Boeing fatto di fretta : Cioè il Boeing 737 MAX, nato dalla serrata concorrenza con Airbus e caduto in Indonesia ed Etiopia: nella nuova puntata del podcast del Post

Weekly Post #15 – La grande crisi dei rifiuti che non sappiamo come risolvere : Perché da un anno il sistema mondiale con cui ricicliamo e smaltiamo le cose che buttiamo non funziona più bene, nella nuova puntata del podcast del Post

Weekly Post #14 – Cosa c’è intorno al Congresso Mondiale delle Famiglie : Qual è la rete di organizzazioni integraliste cristiane e politici di destra che sta dietro al contestato evento di Verona, nella nuova puntata del podcast del Post

Weekly Post #13 " La nuova Via della Seta passerà per l'Italia? : ... che insieme a centinaia di miliardi di dollari stanno portando in mezzo mondo anche l'influenza cinese e l'idea di un nuovo ordine mondiale contrapPosto a quello americano. Nella nuova puntata del ...