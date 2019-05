wired

(Di giovedì 9 maggio 2019) Tutto pronto a Wall Street per l’offerta pubblica iniziale (Ipo) più attesaultimi anni. Domani, venerdì 10 maggio,inizierà le sue contrattazioni sul listino di New York, ma il prezzo a cui verranno scambiate le azioni sarà un po’ al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, infatti, le ultime informazioni attestano la compagnia su un valore che si aggira tra gli 80 e i 90 miliardi di dollari, molto sotto i 120 miliardi di cui si parlava qualche mese fa. L’offerta pubblica prevede in questo modo un prezzo per azione che oscilla tra i 44 e i 50 dollari l’una, e anche in questo caso è più probabile che il collocamento dei titoli avvenga nella parte medio-bassa della forchetta: probabilmente attorno ai 47 dollari. Ridimensionate anche le aspettative di quanto la società punta a raccogliere nella sua offerta, cifra che al momento si ...

NewsTecnologia : Uber verso il debutto in Borsa tra revisioni al ribasso e scioperi degli autisti - vruggero75 : @leonardoarcang3 @Phastidio @davcarretta @contidellabelva @Radio24_news Questo tizio è ciò che vogliono! Ignorante,… - cosmopin : Salini: 'Fazio? Un talento'. Talento? ... io lo chiamerei 'opportunismo' verso il potere politico 'uber alles', com… -