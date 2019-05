Temptation Island Vip | Francesco Monte e Giulia Salemi nel cast?

Ilary Blasi condurrà Temptation Island Vip : Sarà Ilary Blasi a condurre la prossima edizione di Temptation Island Vip dopo l’addio di Simona Ventura. Lo show di Maria De Filippi dedicato alle coppie che vogliono mettersi alla prova sta per tornare. La sua versione Nip, come di consueto, verrà condotta da Filippo Bisciglia, fedelissimo della conduttrice, mentre al timone della versione Vip ci sarà Ilary Blasi. Complice anche la scelta di Belen Rodriguez, indicata inizialmente come ...

Temptation Island Vip 2019 : Maria De Filippi chiama Ilary Blasi : Maria De Filippi: Ilary Blasi chiamata a condurre Temptation Island Vip Habemus Papam! O conduttrice, sarebbe il caso di dire. Ilary Blasi condurrà Temptation Island Vip 2019. L’annuncio arriva direttamente tra le pagine del settimanale Chi, in edicola a partire da oggi. Certo, la notizia non è ancora stata ufficializzata dai canali ufficiali della trasmissione, ma pare proprio che Maria De Filippi abbia scelto di puntare tutto sulla ...

Ilary Blasi nuova conduttrice di Temptation Island Vip : è quasi fatta : Chi è la nuova conduttrice di Temptation Island Vip? Ilary Blasi è la favorita Ilary Blasi sarà l’erede di Simona Ventura a Temptation Island Vip. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 8 maggio, la moglie di Francesco Totti sarebbe la prescelta per prendere le redini della seconda edizione del […] L'articolo Ilary Blasi nuova conduttrice di Temptation Island Vip: è quasi fatta proviene da Gossip ...

Temptation Island casting - Filippo Bisciglia sbotta : “Stron**te” : Filippo Bisciglia fa chiarezza sui casting di Temptation Island: il post In questi ultimi giorni sono uscite diverse indiscrezioni sui casting di Temptation Island che hanno messo in agitazione molti fan. Difatti è circolata sul web la voce per cui i provini del programma delle tentazioni si sarebbero tenuti questa settimana in alcune importanti discoteche in giro per l’Italia. E dopo tanto parlare di questi rumor, Filippo Bisciglia è ...

Temptation Island Filippo Bisciglia : “Scrivono str..e” - verità casting : Temptation Island, Filippo Bisciglia sbotta: “Scrivono str..e”. Ecco la spiegazione vera sui casting Anche quest’estate Temptation Island tornerà ad allietare il pubblico di Canale 5 con i suoi intrighi e le sue tentazioni. Naturalmente al timone della sesta edizione ci sarà ancora lui, Filippo Bisciglia. Il conduttore, particolarmente amato e apprezzato dal pubblico dello show, […] L'articolo Temptation Island Filippo ...

Temptation Island : tra le coppie forse Francesco Chiofalo e la nuova fidanzata : Non manca molto per l'inizio di una nuova stagione di Temptation Island versione Vip e in tanti hanno già iniziato a chiedersi quali potrebbero essere le coppie protagoniste del programma. Tra i tanti nomi più o meno famosi, spuntano anche quelli di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, neo coppia che negli ultimi giorni è salita al centro dei riflettori grazie all'ufficializzazione della loro relazione diventata ormai pubblica. Francesco e ...

Temptation Island 2019 : Gregoraci a rischio per la versione Vip? : Temptation Island Vip, conduttrici: Elisabetta Gregoraci non è più in pole position? In prossimità dell’estate l’attenzione si pone in maniera quasi del tutto naturale a Temptation Island, il programma che farà compagnia ai telespettatori anche quest’anno in due versioni: nip e vip. Se la prima sarà condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia, sulla seconda versione ci sono ancora dei dubbi. Belen Rodriguez non sarà la ...

Temptation Island Vip “Senza conduzione” : ma le puntate raddoppiano : Temptation Island Vip “Senza conduzione”: le ultime novità sul programma Procedono i lavori per la prossima edizione di Temptation Island Vip. Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda ma, secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality si starebbe già muovendo per individuare la prossima conduttrice. Adesso che Simona Ventura è tornata in Rai […] L'articolo Temptation Island Vip “Senza conduzione”: ...

Francesco Chiofalo e Antonella a Temptation Island Vip? Intanto replica a Selvaggia : Temptation Island Vip, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi nel cast? Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi stanno insieme da poco tempo ma sono già la coppia del momento. La loro relazione è venuta fuori da pochi giorni, ma sono già candidati a Temptation Island Vip. Proprio loro, che si sono conosciuti a Temptation Island, potrebbero adesso […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella a Temptation Island Vip? Intanto replica a ...

Filippo Bisciglia fa una rivelazione su Temptation Island 2019 : Temptation Island anticipazioni, parla Filippo Bisciglia: “Non vedo l’ora” Temptation Island sta finalmente tornando sul piccolo schermo degli italiani. Ad annunciarlo è il conduttore Filippo Bisciglia che sui social ha condiviso uno scatto che lo immortala nell’ormai famosa isola delle tentazioni. Ci sono palme, spiaggia, sole, mare e… un falò pronto ad accendersi. Non vedo l’ora… Giugno si avvicina. Ha ...

«Temptation Island 2019» : da Belén a Ilary - toto-conduzione al via : Temptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island Vip: la prima puntataTemptation Island ...

Temptation Island VIP 2019 - chi sostituirà Simona Ventura? Le indiscrezioni : La prima edizione di Temptation Island VIP ha incuriosito sotto tanti punti di vista: i personaggi, le dinamiche accadute e la conduzione affidata a Simona Ventura al suo ultimo atto della - seppur breve - esperienza in Mediaset conclusa dopo 2 anni. Alla luce di una promessa seconda edizione c'è un posto vacante da coprire ed è proprio quella della conduzione.Il settimanale Chi stila un quartetto di nomi al femminile che potrebbero ...

Coppie Temptation Island Vip : Chiofalo e Fiordelisi nel cast? : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi approdano a Temptation Island Vip? L’indiscrezione Temptation Island Vip, dopo il successo ottenuto la scorsa edizione, tornerà presto in Tv. Ma chi ci sarà alla conduzione dopo il forfait dato dalla Ventura? Ancora niente di certo, ma i nomi in lizza, secondo le fonti interpellate dal magazine Chi, pare siano Alessia Marcuzzi, Belen, Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi. Chi la spunterà? Chissà, ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi in lizza per Temptation Island Vip : Temptation Island Vip news coppie: ci saranno anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi? Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Antonella Fiordelisi hanno da poco ufficializzato la loro relazione ma potrebbero presto mettere a dura prova il loro sentimento. In che modo? Partecipando come coppia alla seconda edizione di Temptation Island Vip, che tornerà su Canale 5 […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi in lizza ...