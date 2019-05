Rifiuti | a Hera il 100% di Cosea Ambiente

Germania - trova quattro quadri di Richter nei Rifiuti e se li tiene : pagherà 3mila euro di multa : Il sommo Michelangelo, poco prima di congedarsi dal mondo, diede alle fiamme la maggior parte dei suoi schizzi. Non voleva che i Medici ne venissero in possesso. Gerhard Richter , che probabilmente è il più grande pittore vivente e per nostra fortuna è ...

Ambiente : Tesla pagherà 86mila dollari di multa all’EPA per Rifiuti pericolosi : L’Agenzia per la protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha annunciato che Tesla, la casa americana di auto elettriche, pagherà un totale di 86.000 dollari Usa per violazioni di leggi federali sui rifiuti pericolosi nello stabilimento di produzione a Fremont, in California. Nell’ambito dell’accordo con l’Epa, Tesla sarà multato per 31.000 dollari per le violazioni dei regolamenti federali di Resource ...