Juve | Allegri alla Continassa per dirigere l' allenamento Agnelli è a Milano

Juventus Allegri, la confidenza del tecnico – La notizia non può essere confermata, per ovvi motivi, ma sta facendo il giro del web. Le parole che ieri sera Massimiliano Allegri avrebbe (il condizionale è d'obbligo) rivelato ad alcuni amici spalanca le porte ad Antonio Conte per il ritorno alla Juventus. "Il mio tempo qui è […]"

Mercato Juventus- La Juventus si prepara a capire i prossimi programmi in vista del futuro. Dopo un accostamento totale di Antonio Conte, nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo riavvicinamento con Allegri. Un tira e molla che verrà risolto solamente dopo il summit definitivo. In caso di conferma di Allegri, il Mercato bianconero potrebbe […]

Juventus - Allegri-Agnelli : il momento della verità si avvicina : TORINO - La mattina di Massimiliano Allegri è iniziata come spesso è successo in questi ultimi cinque anni, atteso in mattinata allo Juventus Training Center per guidare l'allenamento. Eppure dopo le ...

Juve - Allegri alla Continassa per dirigere l'allenamento. Agnelli a Milano : TORINO - In attesa di capire quando Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno per decidere il futuro del tecnico oggi l'allenatore della Juve è arrivato alla Continassa per dirigere la ...

Conte alla JUVE- News, rumors e nuove indiscrezioni, secondo quanto riportato negli ultimi minuti dai colleghi di "SportMediaset", in casa Juventus ci sarebbe stato un nuovo ribaltone. Di fatto, Agnelli avrebbe allontanato le voci su Conte avvicinando la conferma di Allegri in vista della prossima stagione. Il presidente bianconero sembrerebbe esser indirizzato ad ascolta Allegri […]

Juve - Agnelli rompe con Allegri : è addio. Sondaggio per Conte : Il ribaltone è servito: Max Allegri è a un passo dall'addio alla Juventus , al suo posto in pole position resta Antonio Conte. Un ritorno di fiamma che però rischia di non concretizzarsi perché al ...

Juve - si decide il futuro di Allegri LIVE : : 11.00 - PARATICI È A TORINO - Fabio Paratici, il direttore dell'area sport bianconera è a Torino. Nella notte di ieri ha smentito, riporta Tuttosport, i rumors su un incontro fra Allegri e Agnelli: '...

ALLEGRI LASCIA LA JuveNTUS?/ Paratici smentisce l'addio - nessun incontro con Agnelli : Massimiliano ALLEGRI LASCIA la Juventus per volare al Paris Saint German, al suo posto dovrebbe tornare Antonio Conte inseguiro dall'Inter di Marotta.

Juve - Agnelli rompe con Allegri : è addio. Sondaggio per Conte - ma c'è anche l'Inter : Il ribaltone è servito: Max Allegri è a un passo dall'addio alla Juventus , al suo posto in pole position resta Antonio Conte. Un ritorno di fiamma che però rischia di non concretizzarsi perché al ...

Juventus : Allegri prossimo ad andare via dalla società - Conte favorito : La situazione tra la Juventus e l'allenatore Massimiliano Allegri si fa sempre più aspra. Il ct toscano è sempre più intenzionato a lasciare la panchina bianconera. Sono molte le testate giornalistiche che scommettono sul possibile addio di Allegri dalla Juve come La Repubblica e La Stampa, mentre altri ne escludono la possibilità come La Gazzetta dello Sport. In ogni caso, la situazione che si sta creando in casa Juve, già campione d'Italia per ...

Addio Allegri- Come evidenziato da "Ilbianconero.com", la Juventus avrebbe deciso di dire Addio a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il summit dirigenziale tra Agnelli, Paratici e Nedved ha confermato la voglia di totale cambiamento con la decisione di dire Addio all'attuale tecnico aprendo le porte al possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina […]

Calciomercato Juventus - Allegri scartato da Nedved : sarebbe vicino Conte : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il futuro della Juventus. Il prossimo allenatore del club bianconero, infatti, potrebbe essere Antonio Conte, sul quale resta comunque molto forte l'interesse dell'Inter di Beppe Marotta. La dirigenza bianconera ha effettuato una riunione operativa alla Continassa e avrebbe deciso di non proseguire più con Massimiliano Allegri. Dopo cinque anni con altrettanti Scudetti in bacheca e due finali ...

La Juve smentisce l'addio di Allegri : TORINO, 8 MAG - Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e la Juventus sarebbe ai titoli di coda e pronto a tornare sulla panchina bianconera ci sarebbe Antonio Conte. La voce è stata rilanciata in ...

ROMA JUVENTUS probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Roma, match apparentemente senza senso e motivazioni per i bianconeri, m che potrebbe regalare importanti indicazioni per alcuni tema tattici della prossima stagione. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczensy, mentre Pinsoglio potrebbe giocare la prossima gara in […]