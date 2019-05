Chi è Chi Spring Awards 2019 | i vincitori

Juventus - la panChina di Allegri traballa : atteso vertice con Agnelli - pronto Conte : La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus non è più cosa certa. Anzi, ad oggi sarebbe quasi più clamorosa una sua riconferma. Questo raccontano le voci che arrivano da Torino, confermate dal quotidiano della città, La Stampa, che dà quasi per fatto il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Nel frattempo Allegri ha diretto normalmente l’allenamento in vista della partita di domenica contro la Roma, mentre il presidente ...

Raiola : “Sospeso perchè ho criticato la FIGC - Chiederò giustizia” : sospensione Raiola. E’ stata annunciata ieri attraverso un comunicato della FIGC la sospensione di Mino Raiola, che non potrà esercitare l’attività di agente per tre mesi, oltre a quella di suo cugino Vincenzo, uno dei suoi più stretti collaboratori, che dovrà restare fermo per due mesi. Una tegola non da poco, soprattutto ora che si […] L'articolo Raiola: “Sospeso perchè ho criticato la FIGC, chiederò giustizia” è ...

Ajax-Tottenham - Chi è l'MVP? Gli Spurs scherzano : Lucas Moura candidato multiplo : Puoi non essere il migliore in campo dopo aver segnato una tripletta storica e decisiva per la qualificazione alla finale di Champions League ? No, ovviamente. Lo sa bene il Tottenham , che festeggia ...

Cannabis light - Salvini : "Chiusi tre negozi nel Maceratese - oggi direttiva nazionale" : Salvini dichiara guerra ai negozi di Cannabis light . E annuncia la chiusura di tre shop "a Macerata , Porto Recanati e Civitanova Marche" convinto che l'"esempio" marchigiano possa essere esportato ...

Migranti : Bartolo - Pd - - 'Salvini vuole Chiudere porti anche a navi militari - siamo al colmo' : Questa politica dell'odio non rappresenta la nostra gente. L'Italia bella è #senzapaura'. Così sui social network Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e candidato da indipendente nelle liste del Pd-...

Non Chiamatelo paradiso fiscale - ecco perché le Canarie sono una valida alternativa per gli imprenditori italiani : Economia, fiscalità e possibilità di crescita per le imprese Poi si è aggiunto l'elemento economico : in quanto comunità autonoma, e in virtù della sua posizione estremamente periferica, sono un ...

I Nas hanno Chiuso 52studi medici e cliniche privati fuori norma in tutta Italia : I Nas hanno chiuso 52 tra studi medici e cliniche fuori norma, durante un’operazione di controllo che ha coinvolto 607 centri in tutta Italia. I carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui farmaci scaduti e mancanza dei titoli professionali per

Cosenza : il sindaco OcChiuto indagato per bancarotta fraudolenta : Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha ricevuto un avviso di conclusione indagini per bancarotta fraudolenta. L'inchiesta non lo coinvolge in qualità di primo cittadino di Cosenza ma di ...

Casamonica : verso Chiusura inChiesta : ANSA, - ROMA, 09 MAG - Arriverà a breve l'atto di chiusura delle indagini per oltre 60 persone appartenenti al clan Casamonica e coinvolte in due indagini della Dda di Roma culminate con una serie di ...

Salvini - guerra a cannabis.Chiusi 2 shop : ANSA, - MACERATA, 9 MAG - Il Questore di Macerata Antonio Pignataro chiude due cannabis shop a Civitanova Marche, i titolari sono stati denunciati per spaccio. Per il ministro dell'Interno Matteo ...

Salute : “doping per cervello” in crescita - in un libro la prima inChiesta : “Doping per il cervello” in crescita. Farmaci, ormoni, integratori che promettono di migliorare le capacità di apprendimento, aumentare la memoria, annullare la fatica, rimandare l’invecchiamento del cervello. L’uso di sostanze nootropiche, medicinali in grado di migliorare le capacità cognitive (e permettere di sostenere i ritmi della competizione), ha subito un impressionante aumento: negli Stati Uniti, ad esempio, il Ritalin* ...

Casamonica : verso Chiusura inChiesta : ROMA, 09 MAG - Arriverà a breve l'atto di chiusura delle indagini per oltre 60 persone appartenenti al clan Casamonica e coinvolte in due indagini della Dda di Roma culminate con una serie di arresti ...

Un anfibio su due risChia l'estinzione : Se i dati sono corretti, significa che 4.300, ovvero più della metà delle rane, le salamandre e le cecilie del mondo sono a rischio di estinzione. Ma c'è un barlume di speranza. 'Nelle zone ...

d'Amico International Shipping Chiude 1° trimestre con perdita di 5 - 5 milioni dollari : d'Amico International Shipping chiude il 1° trimestre 2019 con una perdita netta di 5,5 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di 3,6 milioni del primo trimestre 2018. La la variazione è da ...