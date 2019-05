Ajax | ko non solo in Champions | crollo anche in Borsa

L'Ajax si rialza : "Testa alta - petto in fuori : la stagione non è finita" : Abbiamo mostrato al mondo cosa può fare un sogno. È ciò che siamo , che amiamo fare: dare speranza ai sognatori. Oggi siamo arrabbiati ma ci rialzeremo come sempre, combatteremo come sempre. A testa ...

Ajax-Tottenham - Ten Hag svela : “sul 2-0 non mi fidavo - ho guardato gli inglesi e mi sono accorto di una cosa” : L’allenatore dell’Ajax ha analizzato la sconfitta interna subita con il Tottenham, svelando un piccolo retroscena La delusione dipinta sul volto dei giocatori dell’Ajax, estromessi dalla Champions League a pochissimi secondi dalla finale. Una mazzata terribile, un durissimo colpo da incassare al termine di una partita pazza, ancor di più rispetto a quella tra Liverpool e Barcellona. AFP/LaPresse Dominio olandese nel primo ...

Ajax-Tottenham - Eriksen non ci gira intorno : “spero che facciano una statua a Lucas Moura in Inghilterra” : Il centrocampista del Tottenham ha parlato dopo il successo sull’Ajax, esaltando la prestazione del compagno capace di segnare una tripletta E’ stata la serata del Tottenham e di Lucas Moura, autentico protagonista nella vittoria degli Spurs sul campo dell’Ajax, valsa la qualificazione alla finale di Champions League. AFP/LaPresse Una tripletta pazzesca, una prestazione enorme incensata nel post gara anche da Eriksen: ...

Ajax-Tottenham 2-3 - gli inglesi non muoiono mai : rimonta incredibile e derby con il Liverpool in finale [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Moura non… muore mai - Ajax in una valle di lacrime : in finale di Champions ci va il Tottenham! : Champions League, altra serata da non credere: la seconda finalista è il Tottenham di Pochettino capace di espugnare Amsterdam all’ultimo minuto Pensavate d’aver visto una gara folle ieri tra Liverpool e Barcellona? Ebbene, quella di stasera in Champions League non è stata da meno. Ajax e Tottenham hanno dato vita ad un incontro pazzesco, ricco di occasioni, emozioni, pathos e sussulti sino all’ultimo secondo nel vero ...

Mercato Juve - non solo De Ligt : Allegri stregato dall’esterno dell’Ajax : Mercato Juve – I tifosi della Juventus difficilmente avranno già dimenticato David Neres: l’esterno brasiliano è uno delle stelle dell’Ajax che sta stupendo l’intera Europa in questa stagione. Proprio un suo gol, ha rimesso in piedi la gara dell’andata dei quarti di finale di Champions League aperta dalla rete di Cristiano Ronaldo. Adesso il brasiliano, che sta disputando una […] More

Juventus - a tutto Bernardeschi : “Ajax? Ecco cosa non ha funzionato! CR7 ombra e stimolo - Allegri mi bacchetta ma…” : Federico Bernardeschi parla a 360° della sua esperienza alla Juventus: dalla delusione per la partita con l’Ajax all’arrivo di Cristiano Ronaldo, passando per mister Allegri e le sue… bacchettate Federico Bernardeschi si è preso la Juventus. Il talento ex Fiorentina ha giocato una stagione importante, nella quale, a discapito di qualche gol in meno, è arrivata una grande maturazione a livello tecnico e personale. Complice ...

Tottenham-Ajax - Onana : “Scontro con Vertonghen? Non voglio commentare” : L’Ajax non smette più di stupire. Gli olandesi si aggiudicano la semifinale di andata di Champions League in casa del Tottenham e partono da favoriti al ritorno in vista dell’ultimo atto a Madrid. Ai microfoni di Sky le parole del portiere dei Lancieri Onana. “E’ stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata complicata ma l’importante è aver vinto. Adesso dobbiamo preparare il ritorno. Lo scontro con ...

L’Ajax non si ferma più - ancora una vittoria in trasferta : battuto il Tottenham - finale vicina! [FOTO] : 1/19 AFP/LaPresse ...

Tottenham-Ajax - Ten Hag : 'La pausa in Eredivisie? Non è un vantaggio. Siamo affamati' : Le semifinali di Champions League sono alle porte, l'obiettivo dell' Ajax è quello di stupire ancora. Tutto pronto per gli olandesi, che dopo aver fatto fuori il Real Madrid agli ottavi e la Juventus ...

Ajax - Ten Hag sempre senza paura : “Non cambieremo la nostra filosofia di gioco” : A questo punto non ha più niente da perdere, e forse ha anche finito di stupire. L’Ajax ha eliminato già due grandi squadre nella corsa che porta alla Champions League. Paradossalmente, adesso, in semifinale si ritrova un avversario meno forte, ma solo sulla carta. Lo sa bene il tecnico dei Lancieri, Ten Hag, che ha parlato della sfida contro i londinesi. “Tutta la rosa sta molto bene, stiamo attraversando un ottimo momento di ...

Ajax - umiltà De Jong : “Non mi aspetto di essere subito titolare al Barcellona” : E’ tra i protagonisti dello splendido Ajax di Ten Hag, capace di eliminare dalla Champions League prima i campioni in carica del Real Madrid e poi la Juve di Ronaldo. Frenkie De Jong, centrocampista dei lancieri, la prossima stagione vestirà la maglia del Barcellona. Ecco le sue parole al Mundo Deportivo. “Non mi aspetto di essere subito titolare nel Barcellona. Non vedo l’ora di lavorare duramente, sperando di ottenere ...

Tottenham-Ajax - la semifinale che non ti aspetti. Le quote di Sisal Matchpoint : La prima semifinale di Champions League è la più sorprendente, siaffrontano infatti Tottenham e Ajax, le due outsider riuscite nella grande impresa di eliminare le grandi favorite Manchester City e Juventus. La sfida per la finale si preannuncia aperta e spettacolare, i bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono gli Spurs nella gara di andata, dati a 2.50, il blitz olandese vale 2.80 mentre la quota più alta è riservata al pareggio, a 3.40. ...

L’Ajax non si vuole più fermare - Onana : “Non abbiamo paura di nessuno” : “Dopo aver sconfitto Real Madrid e Juventus, non hai più paura di nessuno“. Lo dice all’AFP André Onana, portiere dell’Ajax, in vista dell’andata delle semifinali di Champions Legue che vedrà i lancieri opposti al Tottenham martedì. Se il 23enne portiere camerunense si rifiuta di paragonare la sua squadra a quella della generazione del 1995, l’anno dell’ultima vittoria europea dell’Ajax, ...