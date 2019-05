Vivere senza l' Euro | a Bruxelles ci provano Ecco come

Vivere senza plastica? Si può : ... come utilizzare materiali alternativi alla plastica, a cominciare da vetro, ceramica, bamboo,; come abbracciare un'economia locale più rispettosa dell'ambiente e della comunità; come diffondere il ...

Cashless society! I modi per Vivere una vita senza contanti : In Italia conta circa 1600 imprese impegnate e un fatturato di 11 miliardi di euro. È l’economia senza contante, quella cioè che permette di effettuare spese in assenza di banconote e monete. Una rivoluzione nel mondo dei pagamenti che punta alla cosiddetta “Cashless society”, letteralmente una società senza contanti, più smart, veloce e, per certi aspetti, anche più sicura. Leader in Europa sono Regno Unito e Svezia, paesi in cui l’utilizzo di ...

“Vivere felici senza plastica” - la guida : 5 consigli pratici per passare ad uno stile di vita “plastic-free” : Hanno proprietà utilissime – sono leggere, resistenti all’umidità e alle alte temperatura, sono durevoli ed economiche. Svolgono, inoltre, un ruolo fondamentale in alcuni campi, come in ambito ospedaliero, per le attrezzature industriali, i computer e i cellulari. Le plastiche sono importanti e liberarsene del tutto è impossibile. Tuttavia nella maggior parte dei casi sono dannose e per questo dobbiamo imparare al più presto a eliminarle nei ...

Restano senza lavoro : due sorelle costrette a Vivere in una casa da incubo : Pareti scrostate, corrente che salta, materassi buttati a terra. Il caso portato alla luce dall'associazione Colonia...

Dumbo - la lanterna magica di Tim Burton fa riVivere in chiave dark una favola senza tempo : “Mi ha fatto rivivere l’innocenza”. Anche i cattivi hanno un cuore. E ci voleva Tim Burton con il suo remake rigoglioso e rispettoso di Dumbo a farcelo sapere. Sempre con quello sguardo rivolto all’insù, anche se si tratta del villain di turno (il cattivo riccastro Vandever/Michael Keaton), verso l’elefantino volante dalle orecchie larghe ed enormi. favola senza tempo. Metafora ancora più evidente oggi dell’esclusione, ...

C'è almeno un effetto collaterale positivo del Vivere senza Facebook : Quando si decide di dare un taglio con Facebook possono succedere cose strane: per esempio ricevere su Instagram (anche lui di proprietà della stessa società, quella di Mark Zuckerberg) pubblicità di prodotti da donna pur essendo uomini. Brian Chen scrive di tecnologia per il New York Times dal 2011; lo scorso ottobre ha deciso di eliminare il suo account su Facebook: a distanza di cinque mesi ha fatto un bilancio della sua esperienza lontano ...

Aereo Etiopia : moglie Tusa - 'come farò a Vivere senza di lui?' : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - "Come farò a vivere senza di lui?". Valeria Patrizia Livigni, moglie di Sebastiano Tusa, l'archeologo di fama mondiale morto nel disastro Aereo in Etiopia, continua a ripeterlo agli amici che da ieri affollano la sua abitazione di piazza Ignazio Florio, nel centro di P