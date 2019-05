Rom privilegiati per le case popolari? Non è vero | avvantaggiati solo per avere

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Il 70 per cento delledi Roma, costruite negli anni ’60 e nel decennio successivo, è stato pensato, in gran parte per ospitare famiglie numerose, come erano quelle italiane all’epoca. Si tratta di alloggi in prevalenza grandi che, nel rispetto della legge regionale che ne vincola l’assegnazione, devono essere date a nuclei familiari numerosi”. Ecco il motivo per cui “c’è stata quella che, anche a causa della stigmatizzazione e di una certa strumentalizzazione, potrebbe apparire come un’accelerazione nell’assegnazione degli alloggia famiglie rom”, spiega Enrico Puccini.Quarantanove anni, architetto, un passato da docente di progettazione architettonica all’Università “La Sapienza”, poi capo segreteria dell’assessorato alla Casa e al Lavoro di Roma ...

