Peter Halley porta alla Biennale di Venezia il suo concetto di eterotopia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il sociologo Michel Foucault ha definito l’come uno spazio differenziato e delimitato, creato per uno scopo preciso, che si rispecchia e si definisce come alterità dagli spazi quotidiani. Ed è proprio a partire da questoche, nell'ambito della 58adi, l'artistaha elaborato la sua personalissima instzione: presentata dall'Accademia di Belle Arti die drivista Flash Art, la mostra HI sarà visitabile fino al 10 agosto all'interno di uno degli storici Magazzini del sale del capoluogo veneto - n. 3, Dorsoduro 264, Zattere, per la precisione. In questo spazio espositivo,ha ideato una sequenza di otto stanze interconnesse tra loro, rivoluzionate da murales a stampa digitale, palette di luci artificiali e oggetti tridimensionali per codificare – appunto ...

