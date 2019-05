Perché l' economia americana non è forte come sembra

I guai del Pil - la crisi dei dazi e la domanda interna che langue : Perché l'economia preoccupa : Con un Pil ancor più in caduta, lo spread che s'impenna, il rincaro dei mutui, le esportazioni che flettono, la contrazione degli investimenti delle multinazionali dall'estero e una manovra d'autunno sicuramente più difficile da realizzare senza azzoppare ancora di più l'economia, il risultato è che il conto dell'Italia potrebbe ammontare a “93 miliardi in due anni” come titola allarmata la Repubblica. Al quadro sopra descritto va aggiunta ...

"I professoroni...". Salvini mostra il documento - economia : Perché gode : "L’Italia emerge come locomotiva della produzione industriale in Europa nel primo trimestre 2019 (analisi Bloomberg su dati Eurostat)!". Lo scrive Matteo Salvini, che mostra un interessante grafico. "Speriamo non venga un colpo ai professoroni che non ne azzeccano mai una...", commenta il vicepremie

Keynes fece rinascere l'economia Perché la restituì all'umanesimo : E l'aveva ridotta ad una dismal science , ad una scienza arida e triste, al di fuori delle possibilità di comprensione e di attrazione per coloro che volevano, dagli economisti, un aiuto a capire e ...

I tassi di occupazione spiegano Perché l'economia italiana è stagnante : Professor Cassese, Zingaretti ha annunciato un piano straordinario di investimenti per rilanciare l’occupazione e “sostenere il lavoro”. Finalmente quella che dovrebbe essere l’opposizione si fa sentire, e nel modo giusto. Ricordiamo che senza opposizione non c’è democrazia. E che, perché ci sia o

Ecco Perché la Lega rilancia sull'economia : Forse è solo l'ultimo responso de "La Bestia", il sofisticato sistema informatico della Lega che con i suoi algoritmi suggerisce a Matteo Salvini come e su quali temi calibrare polemiche e provocazioni. O forse, più prosaicamente, sono le disastrose previsioni di tutti gli indicatori economici, da quelli degli istituti per così dire "certificati" (Ue, Bce, Ocse, ecc.) al sentiment del mondo produttivo italiano (sabato scorso l'80% dei 200 ...

Perché il governo ce l’ha sempre più col suo ministro dell’Economia : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sotto il tiro incrociato di Lega e Movimento 5 stelle. Non è la prima volta che succede, ma in questi giorni è aumentata di parecchio l’intensità delle critiche, che si concentrano per lo più su due fronti: il passato della consigliera di Giovanni Tria, Claudia Bugno, e alcune richieste politiche del governo che ...

La guerra di Tria : ecco Perché attorno al ministro dell'economia si sta giocando il destino del governo - e dell'Italia - : Una su tutte: perché Lega e Cinque Stelle vogliono sostituire il ministro dell'economia proprio adesso, a dieci giorni dalla presentazione del documento di economia e finanza? La prima possibile ...