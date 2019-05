tg24.sky

(Di mercoledì 8 maggio 2019) A sparate è stato un altro giovane di 18 anni. Ottosono rimaste ferite, arrestati 2 studenti. L'episodio a pochi chilometri dalla Columbine High School dove 12 studenti furono uccisi da due ...

Corriere : Denver, spari in una scuola a pochi chilometri dalla Columbine: 8 i feriti - MediasetTgcom24 : Denver, spari in una scuola: sette feriti, fermati due sospetti #usa - cristiandalbo94 : RT @SkyTG24: Denver, spari in una scuola: ucciso 18enne. Arrestate 2 persone -