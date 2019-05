Bloodlines 2 | Paradox Interactive svela il background e le discipline del clan dei

Paradox Interactive svela il background e le discipline dei Brujah in Bloodlines 2 : Paradox Interactive ha oggi svelato il primo clan di Vampiri full-blood di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: i Brujah! I Brujah sono ribelli e attaccabrighe che esaltano la forza bruta e celebrano il potere della loro linea di sangue. Conosciuti come "Rabble" dagli altri Vampiri, i Brujah non sono mai stati una parte consistente della comunità dei Kindred di Seattle. Molti Brujah della città sono avanzi dei movimenti falliti di Anarch e ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 : Nuovi dettagli da Paradox : Paradox Interactive ha oggi svelato ulteriori dettagli sul background e sulle discipline dei Thinblood di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. I giocatori inizieranno la loro avventura nei panni di un Thinblood, un gruppo di vampiri di seconda classe con abilità più deboli rispetto a quelle dei clan full-blood più grandi. Andando avanti con la storia, i giocatori alla fine si uniranno a uno dei cinque clan Kindred ...