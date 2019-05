Antinfiammatorio | antiossidante e con effetti positivi sul metabolismo del glucosio | i

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Le arance sono fonte di benessere, non solo per la vitamina C. Negli ultimi anni, infatti, il campo di osservazione si è allargato ad un altro composto: l’esperidina, un bioflavonoide appartenente al sottogruppo dei flavanoni, che si trova quasi esclusivamente negli agrumi. Svolge un’azione antinfiammatoria e, hacon riferimento aldele potrebbe avere proprietà cardioprotettive. L’esperidina è presente in particolare nella buccia e nell’albedo (la parte bianca immediatamente sottostante) dell’arancia, ed è quindi con la spremitura industriale che si riesce ad estrarre le maggiori quantità di questa sostanza. La quota di esperidina presente nel succo 100% realizzato dall’industria alimentare infatti, è mediamente 3,3 volte superiore a quella delle spremute fatte in casa.1 Questo ciò che è emerso dall’intervento del Dottor Giorgio ...