Xylella | Monopoli | l’ulivo non è infetto | fitosanitari ordinano di “sospendere le

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Nuovo capitolo per l’ulivo che si è rivelato non èdaal centro di una indagine della Procura di Bari, sottoposto prima a sequestro e poi dissequestrato, per consentirne l’eradicazione, comunque non ancora compiuta. I nuovi accertamenti scientifici eseguiti sulla pianta dall’Osservatorioo della Regione Puglia hanno dato infatti esito negativo e gli stessi ispettoriquindi di “sospendere le operazioni di abbattimento“.L’ulivo, ubicato nelle campagne di(Bari), era stato sottoposto a sequestro il 12 gennaio su disposizione del pm Domenico Minardi nell’ambito di una indagine, a carico di ignoti, in cui si ipotizzano i reati di diffusione di malattia e diffusione di notizie tendenziose tali da poter turbare l’ordine pubblico.Il sequestro probatorio si era reso necessario per ...

baritoday : 'Xylella non presente sull'ulivo di Monopoli': l'Osservatorio fitosanitario regionale blocca l'eradicazione… - LaGazzettaWeb : Xylella, ulivo Monopoli non è infetto: bloccata l'eradicazione - AnsaPuglia : No Xylella ulivo Monopoli, non eradicare. Nuovi accertamenti dell'Osservatorio fitosanitario della Puglia #ANSA -