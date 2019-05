Torino Salone del Libro | un' apertura tra le polemiche

La polemica sull'editore di Casapound al Salone di Torino : Conto alla rovescia con polemiche per la 32 esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino (dal 9 al 13 maggio). I riflettori della manifestazione si accenderanno giovedì mattina al Lingotto Fiere, ma la tensione è già alta per la partecipazione nei cinque giorni di kermesse della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound. L'editore presenterà, tra le altre cose, il libro "Io sono Matteo Salvini. Intervista allo ...

Salone del Libro di Torino Il caso politico divide gli scrittori «Mai con loro». «Presidio utile» : Non ci sarà Roberto Piumini, allineato sulle posizioni di Carlo Ginzburg secondo cui non andare al Salone è una scelta politica, «l'istituzione può cavillare, distinguere e riservare alla ...

LA REGIONE "OSPITE" AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI Torino 2019 : Le Marche saranno quindi all'insegna dell'Idillio tradotto in tutte le lingue del mondo: l'Infinito leopardiano di cui si celebra quest'anno il Bicentenario della stesura e che sarà il tema ...

Salone del Libro di Torino : la dichiarazione controversa di Altaforte - casa editrice vicina a Casapound - Sky TG24 - : Piovono critiche per la presenza di editori vicini a casaPound. Uno di loro, Francesco Polacchi, dichira: "Io sono fascista. L'antifascismo è il vero male di questo Paese"

Salone del Libro Torino - editore Altaforte : “Sono fascista - antifascismo è male dell’Italia” : Francesco Polacchi, responsabile della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound, rivendica di essere fascista - "lo dico senza problemi", afferma - dopo la polemica sulla sua partecipazione al Salone del Libro di Torino. E aggiunge: "L’antifascismo è il vero male di questo Paese. Mussolini è stato sicuramente il miglior statista italiano".Continua a leggere

Salone di Torino : Angela - Vespa - Mollica e Andrea Delogu negli incontri con il pubblico di Rai Libri. : Sabato 11 maggio, alle 18.15 Alberto Angela racconterà ' Come eravamo ', una collana che l'autore definisce il 'romanzo degli italiani', venti volumi che dal mondo degli Etruschi arrivano fino all'...

Salone del libro di Torino - dopo Wu-Ming rinuncia anche Zerocalcare : "Non sarò a Torino" : ... Altaforte è di fatto la casa editrice di CasaPound ", ha setenziato Wu-Ming e non è stato da meno Ginzburg che così si è espresso : " Annullo la mia partecipazione, per una scelta politica, che ...

Torino - salone del libro : il no di Wu Ming - il sì di Michela Murgia per gli stessi motivi : Basta leggere i titoli e le prime righe degli interventi per capire la scelta di due dei nomi più noti della letteratura contemporanea italiana sulla partecipazione al salone Internazionale del libro di Torino. «Gomito a gomito coi neofascisti? Mai» scrive il collettivo Wu Ming. «Se Casa Pound mette un picchetto nel mio quartiere che faccio, me ne vado dal quartiere? …No. Non lo faccio» dice invece Michela Murgia. Wu Ming 4 non andrà a Torino, ...

Raimo : 'Andrò al Salone del Libro di Torino per parlare - discutere - anche contestare' : Straordinaria, per Raimo, è anche 'la comunità democratica e politica che è la repubblica dei lettori'. In un post successivo, poi, condivide il Libro '1919 - L'alba della rivoluzione fascista' edito ...

Anche Zerocalcare non parteciperà al Salone del Libro di Torino : Il fumettista e disegnatore Zerocalcare ha detto che ha annullato i suoi impegni previsti al Salone del Libro di Torino. Anche lui, come già il collettivo Wu Ming e lo storico Carlo Ginzburg, ha deciso di non partecipare per protesta contro la

Salone del Libro di Torino 2019 - c’è l’editore “fascista” di Salvini : rinunciano Wu Ming - Ginzburg e Zerocalcare. Murgia : “Io vado proprio perché ci sono i neofascisti” : Polemiche e defezioni al Salone del Libro di Torino. La casa editrice Altaforte – il cui editore Francesco Polacchi ha rivendicato a Un giorno da pecora di essere “fascista nell’unico senso possibile” – parteciperà all’evento presentando l’autobiografia di Matteo Salvini “Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio“ scritta da Chiara Giannini con prefazione di Maurizio Belpietro. Una ...

Anche Zerocalcare lascia il Salone di Torino : "Mi è davvero impossibile pensare di rimanere tre giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli" : Nuova defezione al Salone del Libro di Torino che si apre il 9 maggio. Anche Zerocalcare non parteciperà. “Ciao, in effetti ho annullato tutti i miei impegni al Salone del libro di Torino, sono pure molto dispiaciuto, ma mi è davvero impossibile pensare di rimanere tre giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli, incrociarli ogni volta che vado a pisciare facendo finta che sia tutto ...

