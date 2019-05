Stadio Atalanta | iniziata la demolizione della curva nord VIDEO

De Siervo : “L’Atalanta coniuga gli investimenti sullo Stadio con i risultati” : L’Amministratore della Lega Serie A Luigi De Siervo in partenza per Madrid, dove domani parteciperà all’incontro tra le Leghe Europee per discutere del futuro delle Coppe, ha parlato dell’Atalanta: “Il rinnovamento degli stadi italiani lo considero un passo fondamentale per il rilancio del nostro calcio e l’Atalanta sta dimostrando come sia possibile coniugare l’investimento nelle strutture con i ...

lutto in casa Napoli - il nuovo Stadio dell'Atalanta : Possibile rivoluzione IN Serie B – nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze ...

Stadio Atalanta - tutto lo spettacolo del nuovo impianto : si chiamerà Gewiss Stadium [FOTO] : Momento indimenticabile per l’Atalanta, la squadra di Gasperini ha ottenuto il quarto posto in classifica dopo il successo contro l’Udinese e punta anche la vittoria della Coppa Italia, attesa per l’ultimo atto contro la Lazio. Nel frattempo il club nerazzurro e Gewiss hanno annunciato un accordo di partnership per le prossime sei stagioni, a partire dal 2019-2020. “Due grandi realtà, simbolo dell’identità e ...

Nuovo Stadio Atalanta : i tifosi demoliscono la curva e se la portano a casa : Dirsi addio è sempre straziante e allora meglio portarsi a casa qualche ricordo. Dopo il successo casalingo sull'Udinese, che ha proiettato l' Atalanta in zona Champions League , i tifosi nerazzurri ...

Atalanta - presentati i lavori di riqualificazione dello Stadio : riqualificazione stadio Atalanta – In casa Atalanta gli occhi sono puntati sul finale di stagione, ma l’attenzione è rivolta anche al futuro. Sono stati presentati nel weekend i lavori di riqualificazione dello stadio “Atleti Azzurri d’Italia”, che cominceranno dopo la partita Atalanta-Udinese. Alla conferenza stampa di presentazione – andata in scena sabato – sono intervenuti […] L'articolo Atalanta, presentati i lavori di ...

L'Atalanta saluta Bergamo e vuole chiudere lo Stadio in zona Champions : Giorgio Coluccia Gasp: «C'è tanta elettricità, speriamo che ci dia la carica». Ilicic in dubbio, basterà Zapata? L'euforia aleggia nell'aria, Bergamo quasi non dorme la notte per cullare un finale da sogno. E la parola finale non è per niente casuale. Stasera un altro tutto esaurito, all'Atleti Azzurri d'Italia, per salutare un'Atalanta che giocherà le ultime partite casalinghe di campionato al Mapei di Reggio Emilia, per lasciare ...

Serie A - Atalanta : nuovo Stadio pronto in tre anni - si chiamerà Gewiss Arena : L'Atalanta di Gasperini, finalista in Coppa Italia. Lapresse 'Sono a Bergamo dagli anni '50, si è sempre parlato del nuovo stadio. Non è mai stato fatto, finalmente ora ci siamo. Il merito è ...

Atalanta - 7mila tifosi allo Stadio : festa d'addio prima della demolizione della curva : A Bergamo, sugli spalti dell' Atleti Azzurri d'Italia , è il momento di fare festa. E questa volta la squadra di Gasperini, che sarà impegnata nel monday night di Serie A contro l'Udinese, non c'entra.

Atalanta - lo Stadio si commuove per Mino Favini : BERGAMO - Nella grande serata dell'Atleti Azzurri D'Italia, tra le mille emozioni che si sono vissute non poteva mancare il ricordo di Mino Favini . La squadra nerazzurra è scesa in campo con il lutto ...

Atalanta - Gori "Stadio è per la città" : ANSA, - BERGAMO, 27 APR - "Bergamo è presa a esempio per gestione e vendita, che rappresentano un unicum rispetto a Juve e Udinese che invece hanno ottenuto la concessione sul lunghissimo periodo": ...

Atalanta - il sindaco di Bergamo Gori “Lo Stadio sarà al servizio della città” : Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha difeso la vendita dello stadio dell’Atalanta a privati, a margine della presentazione del calendario dei lavori dell’impianto: “Bergamo viene presa a esempio per la gestione e la vendita, che rappresentano un unicum rispetto a Juventus e Udinese che invece hanno ottenuto la concessione sul lunghissimo periodo. Dall’inizio del mandato amministrativo eravamo convinti della bontà ...

Atalanta - lunedì ultima partita nel vecchio Stadio : Atalanta-Udinese, lunedì 29 aprile, sarà l’ultima partita dei bergamaschi nel loro stadio così com’è adesso. Poi inizierà la prima tranche del restyling triennale dell’ormai ex “Atleti Azzurri d’Italia”, partendo dalla demolizione e ricostruzione della Curva Nord. “lunedì 29, dalla mezzanotte dopo la partita, il cantiere inizia ufficialmente, dal 30 aprile e 6 maggio ci sarà lo smantellamento ...