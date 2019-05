La ricetta dei fagioli alla messicana

cosacucino.myblog

(Di martedì 7 maggio 2019) Isono un secondo piatto originario del centro America preparato cone salsiccia di suino insaporiti da un sugo piccante di pomodoro. Perfetti come secondo piatto o anche come piatto unico, isi preparano con due tipi di, i cannellini (piccoli e teneri) e i borlotti (più grandi e consistenti). Immancabili in questo piatto sono il tocco piccante del peperoncino e le fette croccanti di pane casereccio!PROCEDIMENTOSoffriggete per qualche istante nell’olio l’aglio e il peperoncino tritato. Rosolate la salsiccia sbriciolata per circa 10 minuti. Unite la passata di pomodoro e un mestolo di acqua calda e continuate la cottura per altri 10 minuti a fuoco vivace e con il coperchio.Aggiungete icannellini e i borlotti, regolate di sale e mescolate delicatamente con un mestolo di legno. Proseguite la cottura ...

