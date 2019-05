La cancellazione di Scalebound non è da attribuire alla sola Microsoft

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019)era forse un titolo un po' troppo ambizioso per il team di Platimun Games e questo ha in seguito portatodecisione di cancellare l'intero progetto. Inutile dire che i fan non sono stati molto felici di questa decisione ed anche se è stataa prendersi tutte le colpe, Platinum Games afferma che entrambi le parti hanno commesso degli errori.Come riporta WCCFTECH, Atsushi Inaba lo ha affermato durante una recente intervista:"Vedere i fan arrabbiarsi con(per ladi) non è stato facile per noi. Questo perché quando un gioco in sviluppo non riesce a vedere la luce è sempre colpa di entrambi le parti. Credo che avremmo potuto fare di meglio alcune cose e sono sicuro cheavrebbe voluto fare di meglio su altre cose come publisher. Perché nessuno vuole che un gioco sia cancellato."Leggi altro...

