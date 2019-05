Game of Thrones | cosa ha sussurrato Daenerys a Ser Jorah? Parla l’attore

Game of Thrones - gli ascolti in Italia e USA del quarto episodio + la questione bicchiere : ascolti Game of Thrones: i dati del quarto episodio, The Last of the Starks, in Italia su Sky e in USA su HBO. Il bicchiere di Starbucks che non esiste più. ascolti Game of Thrones. – Prima di passare ai dati parliamo del topic della settimana che riguarda Game of Thrones. Anche questa settimana il nuovo episodio di Game of Thrones ha fatto parlare di se. Ma non tanto per gli avvenimenti accaduti all’interno dell’episodio, ma ...

Game of Thrones - una tazza di Starbucks compare in una scena della serie tv : un errore gigantesco o un’operazione studiata? : Può una delle serie tv più amate e meglio realizzate di tutti i tempi fare un errore così grossolano che nemmeno nei vecchi filmini delle vacanze al mare si poteva far peggio? Stando a vedere quanto accaduto in una scena della quarta puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones, quella andata in onda in anteprima mondiale su HBO domenica notte, sì. Nell’inquadratura è infatti comparsa una tazza di Starbucks. Il tipico bicchiere di ...

Game of Thrones 8x04 : Pagelle con Top e Flop - male Jon e Daenerys : La terza puntata di Game of Thrones 8 ha messo fine alla Lunga Notte, ma per un bene superiore Daenerys ora si ritrova con l'esercito dimezzato ed in netta inferiorità nell'attesa contesa finale contro Cersei Lannister. La vicenda degli Estranei ci è stata dipinta a lungo come la più importante storyline dello show HBO, ma alla fine la verità è che la serie si chiama Game of Thrones quindi la vera ultima guerra deve ancora avvenire. Il quarto ...

HBO conferma che il cameo del caffè "Game of Thrones" è un errore : Dopo la messa in onda del quarto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones i fan hanno notato un particolare del tutto fuori ambientazione. Nella scena in cui Jon, a Grande Inverno, riceve le lodi di alcuni sopravvissuti, appare sul tavolo davanti a Daenerys un bicchiere di caffè Starbucks. L’emittente televisiva HBO ha quindi diffuso una nota nella quale commenta ironicamente la questione, chiarendo che si tratta ...

Game of Thrones 8 - episodio 4 : un trionfo di incoerenza : Un drago trafitto da un paio di arpioni scagliati dalla prua di una nave. Una richiesta di resa fatta sotto le mura della città nemica con tutte le frecce e le lance puntate contro, frecce e lance che, in teoria, scoccando, avrebbero potuto porre termine alla vita della regina antagonista, del legittimo pretendente al trono e dell’odiato fratello nano e chiudere così, anticipatamente, l’intera vicenda. Sono queste le due incongruenze ...

Game of Thrones : il quarto episodio. La sconfitta di Daenerys : Brianne & Jaime: una storia vecchia come il mondo. Questo quarto episodio di Game of Thrones ci ha regalato una lezione importante. Brianne dichiara la sua verginità. Davanti ha una scelta: il bruto ...

Game of Thrones 8 - ecco il trailer del quinto episodio : http://www.youtube.com/watch?v=F1fqet9V494 ATTENZIONE: spoiler sul quarto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Gli effetti della battaglia di Grande inverno contro gli Estranei si sono fatte sentire ma altrettanto sanguinoso e gravido di conseguenze è stato anche lo scorso quarto episodio della stagione finale di Game of Thrones. La morte del drago Rhaegal e della fidata Missandei hanno scatenato in Daenerys una rabbia che non ...

Game of Thrones : il vero motivo per cui Jaime ha lasciato Brienne ed è tornato da Cersei : Game of Thrones: perché Jaime ha lasciato Brienne? Il piano contro Cersei Alla fine è successo a Game of Thrones quello che molti fan aspettavano da tempo: Jaime e Brienne si sono lasciati travolgere dalla passione. La guardia del corpo di Sansa Stark ha perso la sua verginità con lo Sterminatore dei Re. E i […] L'articolo Game of Thrones: il vero motivo per cui Jaime ha lasciato Brienne ed è tornato da Cersei proviene da Gossip e Tv.

