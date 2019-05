Europee | tra le 10 proposte più votate su WeEuropeans anche quella di un italiano | “No a

Il leader catalano Carles Puigdemont potrà candidarsi alle elezioni Europee : Il tribunale di Madrid ha stabilito che Carles Puigdemont, l’ex presidente della Catalogna nonché leader indipendentista, potrà candidarsi alle prossime elezioni europee. La stessa sentenza è stata emessa per altri due importanti leader separatisti catalani, Toni Comín e Clara Ponsatí. Puigdemont

Europee : Cesa (Udc) - 'questioni personali restino estranee - tra Udc e Fi piena collaborazione' : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - "Le questioni personali siano e restino estranee al rapporto di piena collaborazione politica tra Udc e Fi in vista delle Europee del 26 maggio. Tale rapporto sancito e stipulato a livello nazionale con il presidente Berlusconi e a livello regionale con il presidente de

Europee - Berlusconi : 'Il Ppe lasci la sinistra e si allei con Orban e Salvini' : 'Per cambiare l'Ue bisogna cambiare le alleanze e per fare questo è chiaro che dovrò essere presente'. Così Silvio Berlusconi lasciando il San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato la scorsa ...

Elezioni Europee. L'Altra Faenza promuove due incontri : martedì 7 e giovedì 16 maggio : ... sulla giustizia sociale, ambientale e fiscale; sulla redistribuzione della ricchezza e del lavoro; sulla riconversione ambientale e sociale dell'economia; sul diritto al reddito e sui diritti delle ...

Europee 2019 : in Rai i Confronti tra candidati in onda dal 9 maggio : Nuovi spazi elettoriali sulle reti Rai in vista delle Europee 2019 del 26 maggio prossimo. A poche settimane dal voto debutta la seconda fase della copertura della tv di Stato che dà il via a due rubriche dedicate esclusivamente a Confronti tra le forze politiche in campo. Il titolo scelto per questi nuovi appuntamenti, del resto, è diretto e poco equivocabile: Confronti. Più chiaro di così.prosegui la letturaEuropee 2019: in Rai i ...

Europee - la candidata leghista : "Scateniamo la tempesta a Bruxelles". Sullo sfondo la strage di alberi a Belluno : 'Scateniamo la tempesta a Bruxelles' come slogan, con Matteo Salvini abbracciato alla candidata bellunese della Lega alle Europee Ilenia Rento, Sullo sfondo della Diga del Comelico piena di tronchi ...

Europee - in Veneto Fdi contro Lega per manifesto della candidata Ilenia Rento : "Usa foto della strage di alberi a Belluno" : 'Scateniamo la tempesta a Bruxelles' come slogan, con Matteo Salvini abbracciato alla candidata bellunese della Lega alle Europee Ilenia Rento, sullo sfondo della Diga del Comelico piena di tronchi ...

Governo verso le Europee - storia di una crisi - illustrata - : I n questa pagina, il racconto in satira della peggior settimana da quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio firmarono quel famoso contratto di Governo. Hanno litigato. Litigano. Litigano di brutto. Ogni ...

Sondaggi Europee 2019 : ultimi dati a confronto tra i partiti al 4 maggio : Sondaggi europee 2019: ultimi dati a confronto tra i partiti al 4 maggio Manca ormai pochissimo alle prossime elezioni europee, nell’ultima settimana i Sondaggi hanno confermato il primato della Lega tra i partiti, anche se per alcuni istituti ha subito una lieve flessione, e la bagarre alle spalle del Carroccio tra il Movimento 5 Stelle e il Pd. Sondaggi europee 2019: bagarre tra M5S-Pd per il secondo posto Difficile parlare di calo ...

Europee - l'ultradestra tedesca di AfD alleata con Salvini ma intransigente sui conti pubblici : 'Nessuna flessibilità' : Gli alleati di Salvini, almeno in Germania, hanno 'posizioni divergenti', come spiega Meuthen, professore di economia politica. D'altronde non è una novità che per l'AfD la politica del pareggio di ...

Europee - l’ultradestra tedesca di AfD alleata con Salvini ma intransigente sui conti pubblici : “Nessuna flessibilità” : Alleanza sì, ma intransigenza sui conti pubblici. A Milano il 18 maggio i partiti nazionalisti d’Europa si riuniranno insieme a Matteo Salvini per presentare “il nuovo gruppo parlamentare dei patrioti”, come ha raccontato a Repubblica Jörg Meuthen, il candidato di punta alle Europee dell’Alternative für Deuschland, l’ultradestra tedesca. “Se si paragonano le posizioni di Orban con quelle della Lega o ...

L'asse tra Salvini e Orban per le elezioni Europee : Matteo Salvini e Viktor Orban stringono un 'patto' pre-voto per fare pressing sul Partito popolare europeo affinché abbandoni l'alleanza coi Socialisti e volga lo sguardo a destra. Accolto come un "eroe" (parole di Orban), il ministro dell'Interno italiano si è trasferito in elicottero al confine con la Serbia, appena atterrato a Budapest. Lì lo attendeva il primo ministro ungherese che lo ha accompagnato nella visita sulle torri ...

Europee : politica economica secondo tema al dibattito tra candidati Commissione a Firenze : Firenze, 02 mag 19:25 -, Agenzia Nova, - La politica sociale ed economica è stato il secondo tema di confronto tra i candidati alla presidenza della Commissione europea in corso..., Beb,

Europee 2019 - Padellaro : “Campagna elettorale permanente”. Travaglio : “Tra Lega e M5S matrimonio di necessità” : Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Luca Sommi intervengono con una diretta Facebook per presentare l’ultimo libro a firma di Antonio Padellaro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” (ed. PaperFirst, euro 6,50), dal 1° maggio in edicola con Il Fatto Quotidiano e dal 2 maggio in libreria. “I due vice premier, i due leader dei partiti di maggioranza litigano tutti i giorni. A tuo modo di vedere, Antonio, è più una questione ...