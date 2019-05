Elementi e alimenti con un possibile effetto negativo nella sclerosi multipla

fondazioneserono

(Di martedì 7 maggio 2019) Parallelamente alle proposte di integrazione dell’alimentazione condietetici apositivo, si sono succedute negli anni, quelle di diete mirate a limitare o a escludere cibi o componenti a. Una delle diete più datate è quella detta di Swank, dal nome del medico che la propose, alla quale è succeduta, in tempi più recenti, quella di Kousmine. Ambedue sono caratterizzate da una drastica riduzione dei grassi animali e da un contenuto elevato di grassi polinsaturi. Ma effetti positivi per l’andamento dellasono stati ipotizzati anche per altre diete “di esclusione” di moda in questi anni: quella senza glutine, quella senza cibi solidi, quella senza cibi cotti, quella senza fruttosio, quella con pochi carboidrati e la dieta Hebener a basso contenuto di acido arachidonico e linoleico. Una metanalisi pubblicata nel 2012 ha ...