Corte Costituzionale | il concorso riservato ai docenti abilitati è perfettamente

Tfr a rate è lecito - arrivata la sentenza della Corte Costituzionale : Tfr a rate è lecito, arrivata la sentenza della Corte Costituzionale Nulla da fare per i dipendenti pubblici: le speranze di una nuova normativa sul Tfr attualmente differito e rateizzato una volta terminato il rapporto di lavoro si riducono considerevolmente dopo una recente sentenza della Corte Costituzionale. La Corte ha infatti respinto il ricorso di una signora che era andata in pensione, non per età o per il termine del servizio, ...

30 anni dopo la sentenza della Corte Costituzionale - come sta la laicità in Italia? : L’occhio di Dio – Musei Vaticani (foto: Godong/UIG via Getty Images) Il 19 aprile 1989 sulla Gazzetta ufficiale viene pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n.203. In Italia per la prima volta si stabilisce che il principio di laicità è considerato “supremo”. Può sembrare un termine roboante, ma significa una cosa ben precisa: la laicità, nel nostro paese, diventa inviolabile, al pari di altri principi come quello della ...

Sentenza TFR e TFS ricorso Corte Costituzionale in diretta - il verdetto : Sentenza TFR: il 17 aprile 2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata a seguito di un ricorso relativo ai tempi di pagamento del Trattamento di Fine Rapporto di un caso singolo che avrebbe potuto determinare un cambio di scenario anche nei conti pubblici. Sentenza TFR e TFS, i tempi di liquidazione e le eventuali rate in base all’importo Prima di entrare nello specifico caso ripetiamo quali sono le modalità e soprattutto i tempi ...

Corpo forestale assorbito nell’Arma - per la Corte Costituzionale è legittimo : È legittimo l’assorbimento del Corpo dei forestali nell’Arma dei carabinieri, previsto dalla riforma Madia del 2016 con l’obiettivo di dare maggiore efficienza al servizio e nello stesso tempo contenere le spese. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali amministrativi di Abruzzo, Veneto e Molise che in particolare avevano messo in discussione ...

Forestali - la Corte Costituzionale conferma : è legittimo l’assorbimento nei carabinieri : L'assorbimento del corpo dei Forestali nell'arma dei carabinieri è legittimo: a confermarlo è la Corte costituzionale che ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dai tribunali amministrativi regionali di Abruzzo, Molise e Veneto. La soppressione del corpo della forestale era avvenuta nel 2016, con l'assorbimento nell'arma dei carabinieri.Continua a leggere

La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha dichiarato incostituzionale la legge contro l’aborto : La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha stabilito che il divieto di interruzione volontaria di gravidanza in vigore nel paese è inCostituzionale. Il divieto di aborto è contenuto in una legge del 1953 che prevede che le donne che

Diplomati Magistrali - prossimi 'appuntamenti' : Cassazione e Corte Costituzionale : La vicenda degli insegnanti Diplomati Magistrali sta imperversando le aule di tribunale dei giudici del lavoro, e soprattutto dei tribunali amministrativi di primo e secondo grado, Tar e Consiglio di Stato. Tutto ruota intorno sempre al diritto lamentato dai docenti in questione di poter accedere a pieno titolo alle Graduatorie ad Esaurimento. Ad oggi manca solo di conoscere il responso della Corte di Cassazione e la pronuncia della Corte ...

