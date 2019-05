Allevamento oche : La produzione di uova di oca può essere un’ottima molla che può spingerti verso l’Allevamento di questi palmipedi! Di oche ne esistono di diverse razze. Ecco alcuni consigli su come iniziare un Allevamento oche, quale razza scegliere e di cosa hai bisogno. Spazio necessario, produzione di uova e cure. (altro…) The post Allevamento oche appeared first on Idee Green.