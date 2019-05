Transamazonica | la battaglia contro la costruzione di una nuova autostrada | “Porterebbe

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nell’episodio precedente Reza Pakravan e Pip Stewart hanno visto le conseguenze dell’estrazione selvaggia dell’oro in Perù e sono giunti nel Parco nazionale di Tambopata per visitare un villaggio eco-sostenibile. Lì incontrano Chris Fagan, un conservazionista che vive ad Alta Purus, una delle aree più remote e inaccessibili dell’Amazzonia peruviana. “Ci sono dieci diverse tribù che vivono lungo le sponde dei fiumi della zona e vivono a livello base di sussistenza. E’ un posto davvero particolare sia biologicamente che culturalmente”, spiega Chris. Così, Reza e Pip decidono di unirsi a lui per raggiungere attraverso un minuscolo aereo – data l’assoluta mancanza di strade – Puerto Esperanza, la capitale di Alta Purus. Qui la popolazione è formata all’80% da gruppi indigeni amazzonici. Il restante 20% è un mix di etnie conosciuti come ...

