Microsoft | novità per le mappe di Bing Build 2019

Microsoft Outlook : novità su Android : L’app Microsoft Outlook per dispositivi Android riceve un nuovo aggiornamento con fix di stabilità e miglioramenti nel comparto calendario. Nel nuovo aggiornamento per Outlook , versione 3.0.46, è presente una nuova funzione mirata agli utenti business. La funzione si basa sui protocolli del calendario e permette di verificare la disponibilità della sala riunioni dell’azienda in cui lavorate. Tramite la cronologia dei precedenti appuntamenti, dei ...

Microsoft Launcher 5.3 è in rilascio per tutti con il nuovo widget meteo e altre novità : Microsoft ha iniziato a testare la versione 5.3 di Microsoft Launcher il mese scorso e ora è in roll out per tutti gli utenti. La versione 5.3 non introduce cambiamenti di particolare rilievo, ma include una serie di miglioramenti significativi, tra le quali un nuovo widget per l'ora e il meteo con una pagina dei dettagli ridisegnata. L'articolo Microsoft Launcher 5.3 è in rilascio per tutti con il nuovo widget meteo e altre novità proviene da ...